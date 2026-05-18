Два америчка борбена авиона се сударила у ваздуху, појавио се снимак

18.05.2026 07:05

Фото: X / Osint

Током аеро-митинга „Ганфајтер Скајс“ у америчкој савезној држави Ајдахо догодила се озбиљна несрећа када су се у ваздуху сударила два борбена авиона Ратне морнарице САД, након чега је дошло до експлозије.

Инцидент се десио у близини ваздухопловне базе Маунтин Хоум, око два километра сјеверозападно од саме базе.

Према доступним информацијама, ријеч је о двосједима ЕА-18Г „Гроулер“, а сва четири члана посаде успјела су се на вријеме катапултирати. Свједоци су након судара на небу уочили четири падобрана, што је касније и потврђено – сви пилоти су пронађени живи и сигурни.

На терен су одмах упућене хитне службе, укључујући ватрогасно-спасилачке екипе и хеликоптер, док је база привремено била затворена. Фотографије и снимци с мјеста догађаја приказују густ црни дим, а очевици наводе да су прије експлозије видјели варнице у ваздуху.

До несреће је дошло током летачког наступа демонстрационог тима „Викингс“. Због неповољних временских услова тог дана нису били планирани падобрански скокови, али су се сви падобрани коришћени у овом инциденту показали исправним, што је увелико допринијело спасавању посаде.

Овај догађај поново је скренуо пажњу на ризике током оваквих манифестација, посебно имајући у виду да се аеро-митинг „Ганфајтер Скајс“ одржава први пут након осам година паузе. Сличне несреће забиљежене су и раније на овом догађају, укључујући и пад летјелице 2018. године, као и инцидент из 2003. када се срушио авион акробатске групе, али је пилот тада такође преживио захваљујући катапултирању.

