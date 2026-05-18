Снажан земљотрес погодио Кину, евакуисано 7.000 људи

Аутор:

АТВ
18.05.2026 07:00

Фото: Printscreen/Youtube/Rich DeMuro

Земљотрес јачине 5,2 степена Рихтерове скале који погодио је регион Гуангши на југозападу Кине однио је два људска живота, а више од 7.000 житеља је евакуисано.

Како наводи кинески лист "Нанфанг рибао", операције потраге и спасавања су у току, а власти су упозориле на озбиљне поремећаје у саобраћају.

Од три особе које су се водиле као нестале, двије су пронађене у рушевинама без знакова живота, а једну, за коју је саопштено да је стабилно, спасилачке екипе су пребациле у болницу.

Још четири особе су пребачене у болницу, иако ниједна од њих није задобила повреде опасне по живот, а срушено је укупно 13 зграда, пренела је државна новинска агенција Синхуа.

Кинески медији су пренели да су надлежне службе активирале трећи од четири нивоа ванредног реаговања на земљотресе.

Штаб за помоћ послије земљотреса у Лиуџоуу издао је 18. маја извештај о ситуацији, у којем се наводи да је, према званичним мјерењима Кинеског центра за мрежу за земљотресе, земљотрес јачине 5,2 степена Рихтерове скале догодио се у округу Лиуџоу, граду Лиуџоу (у којем живи четири милиона становника), провинцији Гуангси, у 00.21 часова 18. маја, а укупно пет земљотреса у распону од 2,2 до 3,2 степена Рихтерове скале догодило се пре и послије главног потреса.

Комуникације, струја, вода, гас и саобраћај у зони земљотреса функционишу нормално.

Тренутно се улажу сви напори у потрагу за несталим особама, обиљежавање подручја упозорења, затварање опасних дионица путева, спровођење привремених заштитних мјера и строго спречавање секундарних катастрофа.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Земљотрес

Кина

