Снажан земљотрес погодио Кину, евакуисано 7.000 људи

Аутор:АТВ
Коментари:0
Земљотрес јачине 5,2 степена Рихтерове скале који погодио је регион Гуангши на југозападу Кине однио је два људска живота, а више од 7.000 житеља је евакуисано.
Како наводи кинески лист "Нанфанг рибао", операције потраге и спасавања су у току, а власти су упозориле на озбиљне поремећаје у саобраћају.
Од три особе које су се водиле као нестале, двије су пронађене у рушевинама без знакова живота, а једну, за коју је саопштено да је стабилно, спасилачке екипе су пребациле у болницу.
Rescue operations are continuing in Liuzhou, China after a 5.2-magnitude earthquake struck the area overnight, causing several buildings to collapse. — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 18, 2026
At least 3 people are missing, 4 were injured, and 13 buildings collapsed. pic.twitter.com/W5GOgWLdFP
Још четири особе су пребачене у болницу, иако ниједна од њих није задобила повреде опасне по живот, а срушено је укупно 13 зграда, пренела је државна новинска агенција Синхуа.
Кинески медији су пренели да су надлежне службе активирале трећи од четири нивоа ванредног реаговања на земљотресе.
🇨🇳 A 5.2 earthquake hits Liuzhou, China, and multiple buildings collapsed. — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 17, 2026
Search and rescue teams are racing to find missing people right now.
Source: @AZ_Intel_ pic.twitter.com/RCkgfjeIJZ
Штаб за помоћ послије земљотреса у Лиуџоуу издао је 18. маја извештај о ситуацији, у којем се наводи да је, према званичним мјерењима Кинеског центра за мрежу за земљотресе, земљотрес јачине 5,2 степена Рихтерове скале догодио се у округу Лиуџоу, граду Лиуџоу (у којем живи четири милиона становника), провинцији Гуангси, у 00.21 часова 18. маја, а укупно пет земљотреса у распону од 2,2 до 3,2 степена Рихтерове скале догодило се пре и послије главног потреса.
Комуникације, струја, вода, гас и саобраћај у зони земљотреса функционишу нормално.
At 12:21 a.m. on May 18, a magnitude 5.2 earthquake struck Liuzhou City in southern China’s Guangxi Region, leaving two people dead, according to local authorities. pic.twitter.com/DXOnfp2kGG— 鳳凰資訊 PhoenixTV News (@PhoenixTV_News) May 18, 2026
Тренутно се улажу сви напори у потрагу за несталим особама, обиљежавање подручја упозорења, затварање опасних дионица путева, спровођење привремених заштитних мјера и строго спречавање секундарних катастрофа.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
7 ч0
Регион
7 ч0
Свијет
7 ч0
Регион
16 ч0
Свијет
7 ч0
Свијет
16 ч0
Свијет
16 ч0
Свијет
18 ч0
Најновије
14
09
14
06
13
58
13
56
13
55
Тренутно на програму