Иран нашао нови начин да запријети: На мети каблови и интернет

18.05.2026 06:49

Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.
Иран тражи начин да технолошким компанијама и оператерима наплаћује коришћење подморских интернет каблова који се налазе у Хормушком мореузу, уз упозорења да би саобраћај могао бити поремећен.

Техеран је прошле седмице отворио расправу о приједлогу који би могао обухватити подморске каблове за интернет који повезују арапске земље с Европом и Азијом.

"Увешћемо накнаде за интернет каблове"

Војни портпарол Ебрахим Золфагари објавио је на мрежи Икс: „Увешћемо накнаде за интернет каблове“.

Медији повезани с Иранском револуционарном гардом навели су да би компаније попут Гугла, Мајкрософта, Мете и Амазона морале поштовати ирански закон, док би оператери каблова плаћали лиценце за пролаз.

За сада није јасно како би Иран натјерао велике технолошке компаније на усклађивање, јер им америчке санкције забрањују плаћања Ирану. Није до краја разјашњено ни пролазе ли сви каблови на које се пријетње односе кроз иранске воде, иако истраживачи наводе да два система, Фалкон и Галф Бриџ Интернешенел, пролазе кроз иранске територијалне воде.

Далеко шире посљедице од успоравања интернета

Стручњаци упозоравају да би циљање подморске инфраструктуре имало посљедице далеко шире од успоравања интернета. Угрожени би могли бити банкарски системи, војна комуникација, клауд сервиси и АИ капацитети, рад на даљину и прекограничне финансијске трансакције између Европе и Азије.

Иако ТелeЏиографи наводи да каблови кроз Хормушки мореуз чине мање од један одсто глобалног међународног капацитета, поједине земље Залива, као и Индија и дијелови источне Африке, могли би осјетити озбиљне поремећаје.

Дина Есфандијари из Блумберг Економикса оцијенила је да је циљ Ирана да наметне глобалној економији цијену толико високу да се нико више не усуди напасти ту земљу, преноси Кликс.

