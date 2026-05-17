Аутом у пјешаке, па избо пролазнике: Ел Кудри није осумњичен за тероризам

17.05.2026 22:02

Крв се види поред уништеног аутомобила на улици Модене, Италија, субота, 16. мај 2026.
Фото: Tanjug/AP/Lapresse

Италијански министар унутрашњих послова Матео Пјантедози рекао је да 31-годишњи мушкарац који се аутомобилом залетио у групу пјешака у Модени није осумњичен за терористички чин већ да се бори са менталним проблемима.

Градоначелник Модене Масимо Мецети рекао је да је возач 2022. године био на лијечењу у центрима за ментално здравље јер је имао проблема са шизофренијом.

Он је додао да је након тога нестао са радара и да се сада поново појавио у овом облику "на драматичан и несрећан начин", рекао је

Полиција је претресла његову кућу у близини Модене, али италијански медији наводе да досадашња истрага није показала знаке радикализације.

Возач, 31-годишњи Италијан мароканског поријекла, ударио је неколико људи прије него што се закуцао у излог продавнице, када је директно ударио у једну жену, која је од силине удара остала без ногу.

Власти су саопштиле да је четворо повријеђених у критичном стању. Међу повријеђенима су два страна држављанина, и то њемачки туриста на одмору у Италији и Пољакиња. Пацијенти су превезени у разне болнице у региону Емилија Ромања.

Педесетпетогодишња жена, коју је аутомобил практично згњечио на излогу продавнице, хоспитализована је у болници Оспедале Мађоре у Болоњи. Живот пацијенткиње је у опасности и ноге су јој ампутиране.

У истој болници, 52-годишњи мушкарац је на интензивној њези. Другом повријеђеном мушкарцу, кога је прегазио аутомобил, такође су ампутирани доњи удови.

У болницу Бађовара у Модени примљене су 53-годишња жена и 69-годишња жена. У истој установи налази се 69-годишњи мушкарац, чије се стање оцјењује као мање озбиљно.

Једна 27-годишња дјевојка, 71-годишња жена и 47-годишњи мушкарац хоспитализовани су у Поликлиници ди Модена. Они су лакше повријеђени.

Одмах након што је ударио у излог продавнице, возач, идентификован као Салим Ел Кудри, напустио је аутомобил и покушао да побјегне пешке, али су га четворица пролазника сатјерала у ћошак. Он је затим извукао нож и повриједио једног од њих.

Иако је био наоружан ножем са сјечивом од 20 центиметара, пролазници су успјели да га имобилишу и задрже до доласка полиције.

Јавно тужилаштво терети Ел Кудрија за масакр и повреде отежане употребом оружја.

