На Централном спомен-обиљежју приказани портрети погинулих бораца и свједочења породица

17.05.2026 21:31

Фото: RTRS

Меморијални центар Републике Српске вечерас је у Бањалуци кроз савремене технологије визуелног мапирања на Централном спомен-обиљежју погинулим борцима Војске Републике Српске приказао портрете погинулих бораца и дијелове свједочанстава чланова њихових породица, која су дио базе Центра.

Пројекцији, која је на јединствен начин оживјела Централно спомен-обиљежје, присуствовали су предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, представници Центра и организација проистеклих из протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата.

Овим је представљен спој умјетности, технологије и културе памћења с циљем да се новим генерацијама приближи значај слободе, жртве и историјског насљеђа српског народа, кажу у Центру.

Вечерашњи догађај дио је ширих активности Центра усмјерених ка очувању историјског памћења, његовању културе сјећања и трајном свједочењу о страдању српског народа.

Централно спомен-обиљежје ВРС

Бањалука

У Јаворанима, општина Кнежево, данас је откривено и освјештано Спомен обиљежје за 36. погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата.

