Велики недјељни хороскоп: Овновима предстоји велика борба, Лавови добијају непристојне понуде

Сазнајте шта вам звијезде поручују на пољу љубави, посла и здравља за период од 18. до 24. маја 2026. године.
Ован
Ваш владар улази у знак Бика, па ће период од наредних мјесец и по дана обележити "борба" за материјалну и финансијску стабилност.
Бик
У периоду сте када се отвара простор за нове послове, договоре, сарадње, али и за сва административна питања. Такође, ово је одлично вријеме за љубав.
Близанци
Сада је добар период за пословна путовања, за обуке и семинаре, за административна питања и наравно – за све идеје које вам падну на памет.
Рак
Баш је солидно вријеме за љубав, поготово за оне који су соло – љубавне прилике ће вас "хтјети" – и неке гланц нове.
Лав
Венера вам се сакрила иза леђа (ту је и Јупитер) па ће слободнима или прошлост дисати за вратом или ћете имати разноразне "непристојне понуде".
Девица
Венера прелази у поље пријатеља и подршке где је већ чека Јупитер – па је пред вама период дружења, пријатних дешавања и уживања, али и могућности да своје идеје лакше реализујете.
Вага
Емотивно, чудан је период пред заузетим Вагама. Парови улазе у значајну фазу, која може промијенити много тога.
Шкорпија
Слободне Шкорпије су у финој фази – и ви ћете бити склони да освајате оне које желите, а и "удварачи" ће се додатно активирати према вама.
Стријелац
И пословне и приватне обавезе као да вас стављају на тест издржљивости. И не очекујте да ће се у скоријем периоду ово промијенити.
Јарац
Меркур и Сунце улазе у поље свакодневице и обавеза (ту их већ раширених руку чека Уран) – па слободно рачунајте да ћете се разлетети на сто страна одједном.
Водолија
Марс који прелази у знак Бика, поље породице, дома и интиме – може бити и благослов, али и отежање. Добар је за теме пресељења, куповања или реновирања дома, али.
Рибе
Ако срећа буде на вашој страни (а то је реално могуће и сада и у наредном периоду) – лако би се могло догодити да ове љубави "порасту" и постану врло озбиљне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
