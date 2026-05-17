Велики недјељни хороскоп: Овновима предстоји велика борба, Лавови добијају непристојне понуде

17.05.2026 14:02

Фото: Pexel/ PHILIPPE SERRAND

Сазнајте шта вам звијезде поручују на пољу љубави, посла и здравља за период од 18. до 24. маја 2026. године.

Ован

Ваш владар улази у знак Бика, па ће период од наредних мјесец и по дана обележити "борба" за материјалну и финансијску стабилност.

Бик

У периоду сте када се отвара простор за нове послове, договоре, сарадње, али и за сва административна питања. Такође, ово је одлично вријеме за љубав.

Близанци

Сада је добар период за пословна путовања, за обуке и семинаре, за административна питања и наравно – за све идеје које вам падну на памет.

Рак

Баш је солидно вријеме за љубав, поготово за оне који су соло – љубавне прилике ће вас "хтјети" – и неке гланц нове.

Лав

Венера вам се сакрила иза леђа (ту је и Јупитер) па ће слободнима или прошлост дисати за вратом или ћете имати разноразне "непристојне понуде".

Девица

Венера прелази у поље пријатеља и подршке где је већ чека Јупитер – па је пред вама период дружења, пријатних дешавања и уживања, али и могућности да своје идеје лакше реализујете.

Вага

Емотивно, чудан је период пред заузетим Вагама. Парови улазе у значајну фазу, која може промијенити много тога.

Шкорпија

Слободне Шкорпије су у финој фази – и ви ћете бити склони да освајате оне које желите, а и "удварачи" ће се додатно активирати према вама.

Стријелац

И пословне и приватне обавезе као да вас стављају на тест издржљивости. И не очекујте да ће се у скоријем периоду ово промијенити.

Јарац

Меркур и Сунце улазе у поље свакодневице и обавеза (ту их већ раширених руку чека Уран) – па слободно рачунајте да ћете се разлетети на сто страна одједном.

Водолија

Марс који прелази у знак Бика, поље породице, дома и интиме – може бити и благослов, али и отежање. Добар је за теме пресељења, куповања или реновирања дома, али.

Рибе

Ако срећа буде на вашој страни (а то је реално могуће и сада и у наредном периоду) – лако би се могло догодити да ове љубави "порасту" и постану врло озбиљне.

(Б92)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

