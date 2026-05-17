Обиљежене 34 године од почетка прогона и страдања Срба у Броду

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српски народ са подручја општине Брод данас је обиљежио 34 година од прогона са својих огњишта у нападу хрватских оружаних снага и припадника паравојних муслиманско-хрватских једница.
Начелник Брода Милан Зечевић рекао је да је и ове године организован традиционални марш на Липу, те појаснио да је то путања од 10 километара којом су Брођани након агресије у марту 1992. године напустили своја огњишта, преноси Срна.
"Ове године је велики број ученика, упркос лошем времену. Видимо и велики број младих. То значи да успјешно успијевамо да пренесемо нашим најмлађим шта је значај овог мјеста, и значај памћења и чувања наше историје", рекао је Зечевић новинарима.
Тим поводом одржана је и манифестација "Дани Вучијачке бригаде", а Зечевић је подсјетио на страдање српских бораца за слободу српског народа.
Предсједник Предсједништва Борачке организације Брод Зоран Видић подсјетио је да је 1992. године сав српски народ са подручја општине Брод протјеран са својих огњишта, а да сада на овај начин покушавају да то сачувају од заборава.
"Већ 11 година организујемо и погод на Липу. Пјешачимо 10 километара, а 22 километра трче маратонци и возе бициклисти. Видимо доста омладине данас, то нам је посебно драго и надам се да ћемо на омладину пренијети стварна дешавања 1992. године", рекао је Видић.
У оквиру манифестације "Дани Вучијачке бригаде" и поводом славе Храма Светог Јована Владимира на Липи служена је литургија и парастос погинулим борцима Вучијака.
Током похода на Липу положено је цвијеће на мјестима страдања српских бораца, као и код споменика погинулим борцима у Горњем Клакару и Горњим Врелима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
15
17
14
57
14
50
14
34
14
23
Тренутно на програму