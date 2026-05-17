Logo
Large banner

Јаблан има скоро двије тоне! Он је звијезда сајма и сви желе да га виде, а газда каже "ништа страшно"

Аутор:

АТВ
17.05.2026 10:52

Коментари:

0
Јаблан је бик тежак скоро двије тоне
Фото: YouTube/printscreen

Од отварања капија Новосадског сајма њега обилазе сви. Најтежи бик Јаблан од 1.830 килограма, већ је звијезда сајма, а ово му је четврта медаља и пехар. Раденко Јеремић, власник пољопривредног домаћинства каже да Јаблан једе више од обичног бика, али да то није "ништа страшно".

У Новом Саду одржава се 93. Међународни пољопривредни сајам, најзначајнија агро-бизнис манифестација у региону. Током шест дана представља се 1.200 излагача из 40 земаља. Овогодишња земља партнер сајма је Чешка.

Бик Јаблан од 1830 кила

Сајам се одржава на више од 50.000 квадратних метара простора. Уз Националну изложбу стоке са 750 грла, може се видјети пољопривредна механизација најновије генерације. А један од најскупљих овогодишњих експоната је комбајн за силажу, који кошта више од пола милиона евра, а у Србији се годишње прода тек неколико комада.

"Изненађење су средња газдинства. Трактори око 125 коњских снага су хит дана и већ смо продали четири комада", каже Ђорђе Мишковић, овлашћени увозник пољопривредне механизације.

Представљена јестива електроника

Уз појединачне земље Европска унија има и свој павиљон са различитим садржајима, од дискусија до свакодневног ручка који ће посјетиоцима припремати амбасадори. На штанду се представљају и пројекти које подржава ЕУ попут електронике која може да се једе.

"Од леблебија, руколе, шипка који садрже много хранљивих материја за организам и да не буде само јестива електроника као један корак ка смањењу електронског отпада, већ и да та електроника буде и хранљива", каже Лазар Милић, асистент на Катедри за електронику ФТН у Новом Саду, преноси Блиц

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бик Јаблан

Сајам у Новом Саду

тежак скоро двије тоне

занимљивости

Србија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Школа дјеца ђаци ученици

Друштво

Планиран упис 9.840 ученика у први разред

4 ч

0
сједишта авион сједење путовање

Друштво

Која сједишта у авиону су најбоља за дуга путовања

4 ч

0
хипертензија тихи збуца повишен крвни притисак

Друштво

Свјетски дан хипертензије - Повишен крвни притисак или "тихи убица"

5 ч

0
Стубови за струју.

Друштво

Без струје 6.500 корисника

6 ч

0

  • Најновије

15

17

Сиви соко украо телефон биологу јер је завиривао у гнијездо

14

57

Сутра сунчано и топлије, од средине дана наоблачење

14

50

Цијена пчелињег отрова и до 30.000 долара по килограму

14

34

У Јаворанима откривено и освештано спомен-обиљежје погинулим борцима

14

23

Каква драма у Италији: Јувентус остао без Лиге шампиона

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner