Јаблан има скоро двије тоне! Он је звијезда сајма и сви желе да га виде, а газда каже "ништа страшно"

Од отварања капија Новосадског сајма њега обилазе сви. Најтежи бик Јаблан од 1.830 килограма, већ је звијезда сајма, а ово му је четврта медаља и пехар. Раденко Јеремић, власник пољопривредног домаћинства каже да Јаблан једе више од обичног бика, али да то није "ништа страшно".
У Новом Саду одржава се 93. Међународни пољопривредни сајам, најзначајнија агро-бизнис манифестација у региону. Током шест дана представља се 1.200 излагача из 40 земаља. Овогодишња земља партнер сајма је Чешка.
Сајам се одржава на више од 50.000 квадратних метара простора. Уз Националну изложбу стоке са 750 грла, може се видјети пољопривредна механизација најновије генерације. А један од најскупљих овогодишњих експоната је комбајн за силажу, који кошта више од пола милиона евра, а у Србији се годишње прода тек неколико комада.
"Изненађење су средња газдинства. Трактори око 125 коњских снага су хит дана и већ смо продали четири комада", каже Ђорђе Мишковић, овлашћени увозник пољопривредне механизације.
Уз појединачне земље Европска унија има и свој павиљон са различитим садржајима, од дискусија до свакодневног ручка који ће посјетиоцима припремати амбасадори. На штанду се представљају и пројекти које подржава ЕУ попут електронике која може да се једе.
"Од леблебија, руколе, шипка који садрже много хранљивих материја за организам и да не буде само јестива електроника као један корак ка смањењу електронског отпада, већ и да та електроника буде и хранљива", каже Лазар Милић, асистент на Катедри за електронику ФТН у Новом Саду, преноси Блиц
