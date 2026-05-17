Која сједишта у авиону су најбоља за дуга путовања

Многе особе желе уживати у удобном путовању, а то се на летовима нискобуџетних авиокомпанија чини као немогућа мисија.
Ипак, аргентинска стјуардеса Барбие Бац издвојила је користан савјет с којим можете осигурати најбоље мјесто у авиону.
Она наглашава да ће вам нискобуџетне авиокомпаније, уколико не доплатите за сједиште, скоро увијек додијелити оно најгоре, које се налази у средини између двије особе, у задњем реду, или без прозора. Ипак, она истиче да постоји рјешење.
"Била сам на лету од четири и по сата, платила сам додатно како бих путовала као краљица на сједишту гдје с једне стране немам никога поред себе. За то задовољство платила сам само 11 еура више", казала је.
Бац истиче да је њен избор било сједиште на десној страни у 27. реду, гдје се налазе само два сједишта умјесто уобичајена три, што путницима пружа више простора и удобности. Такођер, она је описала и сједишта која је потребно избјегавати, поготово ако се надате одмору током лета.
"Задњи ред је без сумње најгори. У стражњем дијелу авиона се и највише осјете турбуленције", казала је.
Такођер, средње сједиште назвала је сједиштем очаја.
"Заробљени сте, стиснути између двоје потпуних странаца, без личног простора и контроле", поручила је.
Она истиче и да сједиште до пролаза може бити ноћна мора за спавање, јер вас на том мјесту људи ударају док пролазе, а стјуардесе вас гурају колицима с храном и пићем. Такођер, сједишта у излазном реду авиона сматрају се најбољим због простора за ноге, али путници на овим сједиштима имају одговорност отварања излаза у случају нужде. Та сједишта могу бити хладнија због близине врата, а понекад испред вас сједи стјуардеса, што може бити неугодно, пише Тхе Миррор.
Сједишта у првом реду, одмах иза преградног зида нуде простор за ноге, али ту не постоји простор за одлагање ствари, па све морате ставити у претинац изнад главе. У коначници, ова стјуардеса наводи да ако желите мир и одмор, сједиште уз прозор је најбољи избор.
