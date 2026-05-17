Ђорђе Перић побиједио на међународном Фестивалу хармонике

Млади виртуоз из Бијељина Ђорђе Перић побиједио је на 20. међународном Фестивалу хармонике "Панониакордион 2026" у Мурској Соботи у Словенији.

Перић је бриљантним наступом освојио максималних 100 поена од свих чланова међународног жирија, чиме је освојио златно признање, саопштено је из Музичке школе "Корнелије Станковић" из Бијељине.

Био је једини такмичар са максималним бројем бодова, а за ово престижно такмичење припремао га је његов професор Славиша Перић, преноси Срна.

На завршном концерту Фестивала извео је композицију "Ај виш ју лав" аутора Т. Данона, оставивши снажан утисак на публику и стручни жири.

"Овај велики резултат представља још једно значајно међународно признање за Ђорђа Перића и потврду континуираног рада, талента и врхунског умјетничког квалитета којим наставља да ниже успјехе на престижним европским и свјетским такмичењима", наведено је у саопштењу.

