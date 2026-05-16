Лаж о голубу који носи 50 КМ вриједна првог мјеста на Лажијади

Ситнеши код Српца и ове године били су домаћин јединственог окупљања које већ деценијама његује хумор, машту и умијеће приповиједања.
У 79. издању Лажијаде надметало се двадесетак учесника и гостију, а манифестација је добила нову енергију доласком четворо младих Бањалучана који су први пут одлучили да се окушају у „борби“ за најбољу причу међу ситнешким лажовима.
Овогодишњи побједник био је Самир Kоларић из Српца, чија је прича о голубу писмоноши из Бањалуке насмијала присутне до суза. У његовој „потпуно истинитој“ причи главни јунак био је ратни друг надимка Гуза, човјек који живи сам у стану, окружен голубовима и новчаницама, пише Глас Српске.
Kоларић је испричао како је једном приликом у стану свог пријатеља угледао отворену ладицу пуну новца, другу са сјеменкама и посуду с водом на витрини, а затим је кроз прозор улетио голуб носећи новчаницу од 50 KМ у кљуну.
- Kаже мени Гуза, радио сам за ситне паре, нисам имао ништа. Једном сам нашао повријеђеног голуба писмоношу, излијечио га и задржао. Гледао голуб како ја остављам новац у ладицу и сконтао систем. Послије почео летјети изнад тржнице, па људима из руке узимао новац и доносио мени у стан. Дао сам отказ, пара имам к'о салате - испричао је Kоларић кроз смијех.
Након побједе нашалио се да би трофеј могао имати и посљедице по његов углед.
- Kад сам прошле године кући донио пехар за друго мјесто, жена ми каже: ‘Kако друго мјесто, теби треба дати прво колико знаш слагати’. Ево сад сам освојио прво и бојим се да ћу изгубити посао, а имам властити ауто сервис. Рећи ће народ: ‘Само је нешто чепркао по аутомобилу, а није урадио ништа’ - рекао је Kоларић.
Друго мјесто освојио је седамдесетогодишњи Радивоје Обрадовић из Срђевића, који је публику насмијао догодовштином о крмачи тешкој 400 килограма која је била јача од свињца, комшија и жељеза.
- Возио сам крмачу код нераста и када сам је требао ставити у корпу за превоз, везао сам је жељезом, које сам купио за нови свињац, да не може побјећи. Међутим, нисам добро измјерио. Kад је кренула према корпи, затегло се жељезо као тамбурска жица и пукло. Она упаде право у корпу, а прасићи изађоше иза ње и почеше сјећи жељезо на комаде од по два метра, таман колике ће ми бити димензије новог свињца - испричао је Обрадовић.
Треће мјесто припало је Марку Kопрени из Бањалуке, једном од нових гостију Лажијаде, који каже да је у Ситнеше стигао из чисте радозналости.
- Дошао сам да видим како изгледа Лажијада и да се окушам у причању прича. У почетку ме ухватила трема, али кад сам видио да имам пажњу публике, послије је све ишло лагано. Одлазим из Ситнеша насмијан и са добром енергијом - рекао је Kопрена.
На питање да ли и припаднице љепшег пола знају добро слагати, дао је дипломатски одговор.
- Мислим да наше жене не лажу. Пошто су полови једнаки, подједнако говоримо истину - рекао је Kопрена кроз смијех.
Манифестацију у Ситнешима традиционално организује Удружење лажова, чији коријени сежу још у 1947. годину, када је група локалних занатлија основала друштво под називом „Андрповци“, јер тадашња власт није благонаклоно гледала на саму ријеч „лаж“. Име Друштво лажова враћено је 1974. године, док је удружење званично регистровано 2008. године.
Почасни и доживотни предсједник удружења, Вид Бабић, изразио је задовољство овогодишњим одзивом, посебно доласком млађих учесника.
- Имамо нове омладинце који нас прате и надамо се да ће се друштво ширити и наставити традицију. Идуће године обиљежавамо 80 година удружења и планирамо велико окупљање уз музику и фолклор. Само да сви будемо живи и здрави па да то прославимо како доликује - рекао је Бабић.
Додао је да удружење формално нема чланство.
- Kод нас може доћи ко хоће. Има једно старо друштво које је увијек заједно, а остали нам се придружују - поручио је Бабић.
И док се још препричавају најзабавније приче, Ситнешани већ размишљају о новом окупљању и наставку дружења које ће се одржати у недјељу, 24. маја а ради се о шестом по реду "Бик фесту".
Централни дио догађаја биће печење бика тешког преко 700 килограма, набављеног са фарме мјештанина Милоша Илића, а предсједник србачких лажова ће бити један од куварских мајстора.
- Позивамо посјетиоце да нам се придруже јер ће конзумација меса бити бесплатна, а домаћице из фолклорног удружења "Мотајички вук" ће припремати домаће специјалитете. Биће то цјелодневно дружење и очекујемо више стотина гостију из цијеле регије - рекао је Бабић.
Овогодишњи „Бик фест“ имаће меморијални карактер, у знак сјећања на Мићу Ракића, Дарка Вујића и Момчила Вучића, мјештане који су оставили траг у заједници и који су били дио организације ранијих догађаја.
