Најљепша жена на свијету облачи синове у хаљине: Тврди да јој је гадно да легне са мушкарцем

Глумица и манекенка Меган Фокс данас пуни 40 година, а њен живот и каријера већ годинама су подједнако у центру пажње - како због улога у Холивуду, тако и због приватних дешавања која су често пунила медијске ступце.
Постала је глобално позната кроз филмове попут „Трансформери“, „Тијело лијепе Џенифер“ и „Плаћеници 4“, а убрзо је стекла статус једне од најзапаженијих и најфотографисанијих жена у индустрији забаве. Рођена је 16. маја 1986. године у америчком Оак Риџу, а дјетињство је, како је сама описивала, провела у скромним условима након развода родитеља.
Одрастала је са мајком и сестром, а породица се суочавала са финансијским изазовима. Након што су се родитељи развели када је имала три године, мајка се поново удала, а Меган је дјетињство описивала као строго и дисциплиновано.
Већ као дијете показивала је интересовање за умјетност и сценски наступ, па је похађала часове глуме и плеса. Са само 13 година почиње да гради каријеру у моделингу, а убрзо се сели у Лос Анђелес, гдје започиње професионални пут у индустрији забаве.
Прве улоге биле су мање и епизодне, укључујући серије и нискобуџетне филмове, али су јој отвориле врата ка већим пројектима. Преломни тренутак долази 2007. године када добија улогу у „Трансформерима“, која јој доноси свјетску славу и статус секс симбола генерације. Касније је сама говорила да није имала илузије о „великим наградама“ и да је свјесна реалности Холивуда, али да је захвална на успјеху који је постигла.
Иако је постала једно од најпрепознатљивијих лица филмске индустрије, њена каријера није била без турбуленција. Након сукоба и изјава о раду на сету „Трансформера“, изгубила је улогу у наставку франшизе, што је касније описала као један од најтежих тренутака у каријери.
Годинама касније признала је да је тада била млада, импулсивна и превише самоувјерена, те да је из тог искуства много научила.
Приватни живот Меган Фокс често је био једнако експониран као и њене улоге. Дуго је била у браку са глумцем Брајаном Остином Грином, са којим има више дјеце, а њихов однос обиљежили су бројни прекиди и помирења прије коначног развода.
Након тога, привукла је огромну пажњу везе са музичарем Машин Ган Келијем, са којим је имала емотивне успоне и падове, укључујући и губитак трудноће који је сама описала као веома тежак период.
Прошле године је родила дјевојчицу, али се није помирила са музичарем.
🔥🚨DEVELOPING: Hollywood actress Megan Fox fans are accusing her of forcing her sons to wear girls clothes after compilations of her kids started going viral.
Иначе, Меган строго вјерује да су сви људи рођени са способношћу да их могу привлачити оба пола.
"Имам опште неповјерење и не волим мушкарце. Односно, могу спавати само с неким кога волим. Ја сам лицемјерна: никад не бих била с дјевојком која је бисексуална јер то значи да је и она спавала с мушкарцима, а мушкарци су толико прљави да никад не бих жељела спавати с дјевојком која је спавала с мушкарцем", закључила је.
Такође, јавност јој је дуго замјерала када је своје дјечаке облачила у сукње и хаљине. Многи су се оглашавали и говорили како им "намеће" друга опредељења.
Без обзира на контроверзе и приватне турбуленције, Меган Фоx остаје једно од најпрепознатљивијих имена модерне поп културе. Данас, када слави 40. рођендан, њен живот се и даље прати са великим интересовањем – као прича о славној глумици која је од тинејџерских почетака стигла до статуса глобалне звијезде.
(телеграф)
