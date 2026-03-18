Глумица "срушила" интернет: Ново провокативно издање Меган Фокс

18.03.2026
Глумица Меган Фокс направила је праву пометњу бомбастичним фотографијама на Инстаграму.
Сатенска комбинација инспирисана секси спаваћицом, у комбинацији са чипкастим детаљима и халтерима, била је довољна да свима помути ум.
"Идем у оба смјера", написала је испод објаве, а многи су то тумачили као коментарисање сексуалности, с обзиром на то да је давно признала да је бисексуалка.
Испод хаљине се видио и чипкасти грудњак, а да све подсјети на моду двијехиљадитих, побринула се чокер огрлицом.
Навикли су сви на провокативна издања Меган Фокс, али ово је било посебно значајно јер се од порођаја није тако често појављивала на догађајима.
Прошле године је са бившим партнером Машин Ган Келијем добила кћерку, али пар је у међувремену раскинуо, па се помирио, и на крају више није било јасно у каквом су односу.
Како се наводи, тренутно су раздвојени, али су посвећени заједничком родитељству.
