Пјевачица располаже империјом: Весна Змијанац открила шта све посједује

АТВ
18.03.2026
14:45
Коментари:0
Током своје вишедеценијске каријере, пјевачица Весна Змијанац зарадила је милионе, а сада је први пут јавно открила шта све посједује од некретнина.
Она је одговорила на питање да ли је истина да је некада зарађивала толико да је новац морала да носи у црним врећама.
"Па види, та црна врећа ништа није велика за рецимо 15 универзалних дворана овде у Скопљу, или за стадион Левски, 50.000 људи. Али није то све моје. Одмах мораш сто чуда да платиш. Срећа па је било пуно парица, па је остајало, иначе... А црна кеса... Зависи које су новчанице. Никад се нисам жалила, па ни дан-данас", одговорила је пјевачица, па прецизирала:
"Од прве велике зараде сам купила стан. Тај код Храма је дошао касније. Први је био у Лјешкој на Бановом брду, а касније је дошао Храм, у Кнеза Милоша и тако даље...", набројила је Весна само дио некретнина које има, а ту је и њена велика викендица на Букуљи коју Весна обожава.
Ипак, није жељела да настави да говори о томе шта све још посједује.
"То није културно да се броји. Може да се изброји, нисам ја Рокфелер! Има тога, не мањка. Неке издајем, неке не... Тако... Има, не жалим се", рекла је Весна у подкасту код Бокија 13.
Подсјетимо, Весна је прије неколико година купила још један стан на Врачару, како би била ближе Николији и унукама, које ће све ово и наслиједити једног дана.
Тада се у срце Врачара преселила са Вождовца, гдје је у једној згради имала огроман стан, преноси 24седам.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
5 ч0
Најновије
Најчитаније
16
39
16
38
16
23
16
23
16
14
Тренутно на програму