Четири напитка која помажу мршављењу боље од обичне воде

АТВ

18.03.2026

14:12

Четири напитка која помажу мршављењу боље од обичне воде
Фото: Anna Pou/Pexels

Вода је кључна за здравље и мршављење, али многима је досадна за свакодневно конзумирање. Добра вијест је да постоје напици који вас хидрирају, помажу у сагоријевању калорија и доносе низ других здравствених бенефита.

Доносимо четири напитка који су укуснији од обичне воде, а истовремено доприносе мршављењу и здрављу.

Протеински шејк

Вода не садржи протеине, а протеини су кључни за мршављење и очување мишићне масе. Особе које дневно унесу око 2,5 грама протеина по килограму тјелесне масе брже топе масно ткиво од оних који уносе мање протеина.

За висок дневни унос протеина често је потребно користити протеинске додатке, који су практичан начин да осигурате довољну количину протеина. Осим тога, протеини су најзаситнији нутријент, што помаже у смањењу укупног дневног уноса калорија. Протеински шејк тако не само да хидратизује, већ и даје осјећај ситости и доприноси задовољењу дневне потребе за протеинима.

Кафа

Како су наши дани убрзани, кафа постаје незаобилазна. Осим што побољшава будност и концентрацију, кафа може помоћи и у контроли тјелесне тежине. Кофеин повећава број откуцаја срца, што значи и већу потрошњу калорија чак и у мировању.

За особе које вјежбају, шољица кафе 30–60 минута прије тренинга може побољшати издржљивост и интензитет вјежбања, чиме се додатно повећава сагоријевање калорија.

Чај од ђумбира

Ђумбир је све популарнији, и то с разлогом. Помаже у сагоријевању масноћа, регулацији шећера у крви, смањењу упалних процеса и убрзава метаболизам.

Бржи метаболизам значи већу потрошњу калорија, а смањење упале и стабилан ниво шећера у крви побољшавају енергију, имунитет и учинковитост тренинга. Чај од ђумбира тако не само да хидрира, већ и опскрбљује тијело важним антиоксидансима.

Зелени чај

Зелени чај је посебно користан за мршављење захваљујући комбинацији кофеина и катехина, снажног антиоксиданса. Кофеин убрзава метаболизам, а катехини додатно помажу сагоријевању масти.

За разлику од кафе, зелени чај садржи мање кофеина и не изазива нуспојаве попут анксиозности или проблема са сном. Уз то, редовна конзумација зеленог чаја смањује ризик од кардиоваскуларних болести и одређених врста рака.

Вода је незаобилазна за виталност и хидратацију, али је добро у дневну рутину укључити и друге напитке попут протеинског шејка, кафе, чаја од ђумбира и зеленог чаја. Они не само да доприносе здрављу и мршављењу, већ и обогаћују тијело важним нутријентима и антиоксидансима, преноси Дан.

