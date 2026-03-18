Ове апликације које су "ждерачи" батерије

18.03.2026
Најновија истраживања откривају да Фитбит, Инстаграм, Воцап и друге друштвене мреже троше највише батерије.
Чак и када нису активно коришћене, ове апликације могу потрошити до 85 одсто капацитета батерије.
Према студији компаније ОурПЦБ, неке од најпопуларнијих апликација троше толико енергије да могу и скратити животни вијек батерије, посебно ако се користе стално и са укљученим свим дозволама.
Фитбит и Инстаграм предводе по потрошњи батерије
На врху листе апликација које најбрже празне батерију налазе се Фитбит и Инстаграм, обје подједнако захтијевне за енергију, чак и када нису активно коришћене. Истраживање показује да свака од ових апликација може да потроши и до 85 одсто капацитета батерије.
Фитбит тражи од корисника одобрење за више дозвола како би уређај за праћење активности могао да се повеже са телефоном, укључујући приступ локацији и Ви-фи мрежи. Инстаграм, с друге стране, захтијева приступ већини функција телефона како би корисници могли да објављују фотографије, користе камеру и означавају локацију.
Поред Фитбита и Инстаграма, међу апликацијама које највише празне батерију налазе се Таскер, Линкедин, Воцап и Фејсбук. Од 20 најзахтевнијих апликација, чак седам су популарне друштвене мреже: Инстаграм, Линкедин, Воцап, Фејсбук, Икс , Телеграм и Фејсбук Месинџер.
Иако корисне и широко коришћене, ове апликације раде стално у позадини и траже приступ разним функцијама телефона, што додатно исцрпљује батерију и отежава њено трајање током дана.
Међу 20 најзахтевнијих апликација нашле су се и популарне апликације за упознавање као што су Тиндер, Хинге и Гриндр. Оне могу да потроше више од 70 одсто капацитета батерије, посебно када активно користе локацију, камеру и нотификације.
За кориснике који желе да продуже трајање батерије, препоручује се да прегледају дозволе апликација и ограниче приступ функцијама које нису неопходне за свакодневно коришћење.
Најважније је пратити које апликације раде у позадини и колико енергије троше. Онемогућавање непотребних дозвола и подешавање телефона могу значајно продужити трајање батерије.
Корисници такође могу користити уграђене опције за уштеду батерије или инсталирати апликације које у реалном времену прате потрошњу енергије и упозоравају на праве "ждераче", преноси Информер.
