Ове апликације које су "ждерачи" батерије

АТВ

18.03.2026

13:48

Ове апликације које су "ждерачи" батерије
Фото: Pexels

Најновија истраживања откривају да Фитбит, Инстаграм, Воцап и друге друштвене мреже троше највише батерије.

Чак и када нису активно коришћене, ове апликације могу потрошити до 85 одсто капацитета батерије.

Према студији компаније ОурПЦБ, неке од најпопуларнијих апликација троше толико енергије да могу и скратити животни вијек батерије, посебно ако се користе стално и са укљученим свим дозволама.

Фитбит и Инстаграм предводе по потрошњи батерије

На врху листе апликација које најбрже празне батерију налазе се Фитбит и Инстаграм, обје под‌једнако захтијевне за енергију, чак и када нису активно коришћене. Истраживање показује да свака од ових апликација може да потроши и до 85 одсто капацитета батерије.

Сцена

Имала односе пред камерама, па осванула на сајту за одрасле: "Надам се да ћу сину моћи да се оправдам"

Фитбит тражи од корисника одобрење за више дозвола како би уређај за праћење активности могао да се повеже са телефоном, укључујући приступ локацији и Ви-фи мрежи. Инстаграм, с друге стране, захтијева приступ већини функција телефона како би корисници могли да објављују фотографије, користе камеру и означавају локацију.

Поред Фитбита и Инстаграма, међу апликацијама које највише празне батерију налазе се Таскер, Линкедин, Воцап и Фејсбук. Од 20 најзахтевнијих апликација, чак седам су популарне друштвене мреже: Инстаграм, Линкедин, Воцап, Фејсбук, Икс , Телеграм и Фејсбук Месинџер.

Иако корисне и широко коришћене, ове апликације раде стално у позадини и траже приступ разним функцијама телефона, што додатно исцрпљује батерију и отежава њено трајање током дана.

Апликације за упознавање

Међу 20 најзахтевнијих апликација нашле су се и популарне апликације за упознавање као што су Тиндер, Хинге и Гриндр. Оне могу да потроше више од 70 одсто капацитета батерије, посебно када активно користе локацију, камеру и нотификације.

Друштво

Какво нас вријеме очекује сутра?

За кориснике који желе да продуже трајање батерије, препоручује се да прегледају дозволе апликација и ограниче приступ функцијама које нису неопходне за свакодневно коришћење.

Како сачувати батерију телефона

Најважније је пратити које апликације раде у позадини и колико енергије троше. Онемогућавање непотребних дозвола и подешавање телефона могу значајно продужити трајање батерије.

Корисници такође могу користити уграђене опције за уштеду батерије или инсталирати апликације које у реалном времену прате потрошњу енергије и упозоравају на праве "ждераче", преноси Информер.

Прочитајте више

Интимни однос Саре Стојановић и Микија Дудића пред камерама у ријалитију Елита

Сцена

Жестоким односом пред камерама пробудили све укућане Елите

19 мин

0
Имала односе пред камерама, па осванула на сајту за одрасле: "Надам се да ћу сину моћи да се оправдам"

Сцена

Имала односе пред камерама, па осванула на сајту за одрасле: "Надам се да ћу сину моћи да се оправдам"

20 мин

0
Тел Авив појачава нападе на Иран

Свијет

Тел Авив појачава нападе на Иран

25 мин

0
Али Ларијани

Свијет

Он је могућа замјена за убијеног Лариџанија - још је окрутнији

26 мин

0

Више из рубрике

Вјештачка интелигенција помаже љекарима у дијагностиковању поремећаја спавања

Наука и технологија

Вјештачка интелигенција помаже љекарима у дијагностиковању поремећаја спавања

1 ч

0
Откривена нова врста планета

Наука и технологија

Откривена нова врста планета

4 ч

0
Зшто је важно редовно ажурирати мобилни телефон?

Наука и технологија

Зшто је важно редовно ажурирати мобилни телефон?

4 ч

0
Људи нису способни за мултитаскинг: Овако су то открили научници

Наука и технологија

Људи нису способни за мултитаскинг: Овако су то открили научници

18 ч

0
  • Најновије

  • Најчитаније

14

05

Нинковић: Бањалука у проблемима док је Станивуковић на некој својој турнеји

14

05

Срушена најопаснија група у Србији: Сумњиче се и за убиство Бакића

13

56

Алекса Аврамовић описао драму током напада на Дубаи

13

52

Саслушан бивши менаџер Здравка Чолића због напада на пјевачеву кућу

13

48

Жестоким односом пред камерама пробудили све укућане Елите

