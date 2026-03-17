Људи нису способни за мултитаскинг: Овако су то открили научници

17.03.2026

19:45

Фото: Pexels

Људски мозак није направљен да истовремено обавља два задатка, показују истраживачи. У једном експерименту испитаници нису успјели да без грешке изврше чак ни наизглед једноставан задатак.

Пратити филм на телевизији и успут одговарати на поруке? Није чудо ако нешто пропустите.

Чак и уз много тренинга, људски мозак не може заиста истовремено да обавља два задатка: умјесто тога, он их и даље обрађује један за другим, показује њемачки истраживачки тим у студији објављеној у стручном часопису „Квотерли џурнал оф експериментал сајколоџи“ (Quarterly Journal of Experimental Psychology).

У оквиру истраживања, испитаници су истовремено радили два задатка: требало је десном руком да означе величину кратко приказаног круга и у исто вријеме кажу да ли је репродуковани тон био висок, средњи или низак. Мјерено је колико брзо реагују и колико грешака праве. Тестови су понављани током више дана.

Са више вјежбе, учесници су постајали бржи и правили мање грешака. Дуго се сматрало да такав ефекат тренинга указује на то да мозак, уз довољно праксе, може паралелно да обрађује задатке.

„Ова појава, позната као виртуално савршено дијељење времена (Virtually Perfect Time Sharing), дуго је сматрана доказом стварне паралелне обраде у мозгу и показатељем да је наш мозак неограничено способан за мултитаскинг (multitasking)“, каже психолог Торстен Шуберт (Torsten Schubert) са Универзитета у Халеу (Universität Halle). Међутим, нови резултати говоре супротно.

Чим се задаци промијене, расте број грешака

Према ријечима истраживача, мозак оптимизује редослијед појединачних корака обраде тако да се међусобно мање ометају. „Наш мозак је веома вјешт у томе да процесе ређа један иза другог“, објашњава Шуберт. Ипак, ова оптимизација има своје границе.

Истраживачки тим је такође утврдио да се и при најмањим промјенама у задацима повећава број грешака, а испитаницима је потребно више времена да их ријеше. У три спроведена експеримента учествовало је 25 особа.

Ови налази су значајни и за свакодневни живот: мултитаскинг (multitasking) може представљати ризик, на примјер у вожњи или у занимањима која укључују више паралелних задатака, каже психолог Тило Штробах (Tilo Strobach) са Медикал скул Хамбург (Medical School Hamburg).

