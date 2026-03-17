Сумње на ужасну смрт: Да ли је инфлуенсерка Стефани сахрањена жива?

17.03.2026

19:22

Сумње на ужасну смрт: Да ли је инфлуенсерка Стефани сахрањена жива?
Фото: Privatna arhiva

У случају убијене бјути-инфлуенсерке (beauty influencer) Стефани П. (Stefanie P.) (32) из Граца (Graz) појављују се све нови шокантни детаљи. Резултат обдукције отвара језиву сумњу: млада жена је можда још била жива када је стављена у кофер и закопана у шуми!

Жена из Штајерске (Steiermark) у Аустрији нестала је без трага 23. новембра 2025. Неколико дана касније стигла је тужна вијест: Стефани П. је убијена и закопана у коферу у шуми у Словенији. Њен бивши момак Патрик М. (Patrick M.) (31) признао је злочин.

Према актуелном налазу, судски медицинари полазе од тога да је инфлуенсерка преминула усљед снажног насиља над вратом – конкретно дављењем. Додатно су пронашли тешке повреде на лицу. Оне су могле настати од удараца песницом или током помјерања приликом транспорта у коферу. И даље није разјашњено тачно вријеме смрти Стефани П.

Да ли је преминула тек у коферу?

Сумња: истражиоци не искључују могућност да је Стефани П. у почетку била само без свијести – и да је тек касније, можда у коферу, преминула. Др Кристијан Крошл (Christian Kroschl), портпарол тужилаштва у Грацу, рекао је за Билд: „Током обдукције није било могуће недвосмислено утврдити када је млада жена преминула. Сасвим је могуће да је још била жива када је стављена у кофер. Али је подједнако могуће и да је већ раније убијена дављењем.“

Верзија осумњиченог у супротности са обдукцијом

Осумњичени је, према писању „Кронен цајтунга“ (Kronen Zeitung), навео да је током сусрета дошло до свађе. Стефани је наводно узела нож и покушала да се повриједи. Он је тврдио да је покушао да је заустави – при чему је вршио притисак на врат „док се више није помјерала“. Међутим, ова верзија није у складу са налазима судске медицине.

Вишечасовно бјекство

Након злочина, Патрик М. је, како се наводи, сатима возио свој аутомобил. Тек касније је тијело ставио у тиркизни кофер – управо онај који је Стефани користила за своје бјути послове.

Затим се упутио у Словенију. Фотографије показују како је оборио сједиште свог црвеног Фолксвагена Голфа како би направио мјесто за кофер. Прво је тијело закопао у башти своје баке у Трничу. Касније га је поново ископао и премјестио на забачено мјесто у шуми.

Одбрана тврди да је тридесетједногодишњак у вријеме злочина био под дејством кокаина. Резултати тестирања још се чекају. Његова адвокатица је за „Кронен цајтунг“ (Kronen Zeitung) изјавила да се радило о „стању изузетне психичке поремећености“.

Пријети доживотна казна

Након хапшења у Словенији, Патрик М. је изручен Аустрији и налази се у притвору. Суђење би требало да почне још ове године. У случају осуде, пријети му доживотна казна затвора.

