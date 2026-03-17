Откривено гдје живи Кристијан Голубовић: Добио забрану послије свађе с Кристином, већ планира да нађе пету жену?

17.03.2026
19:07
Кристијан се након свађе са Кристином, због које је реаговала полиција,одселио се из породичног стана.
Тренутно уточиште нашао је код сестре, а Кристину и синове је, наводно, оставио без динара у кући. Након што је сам истакао да Кристина има малу плату и да нема од чега да издржава њихову дјецу, јер, између осталог, живе као подстанари, покупио је и сав њен вредан накит из стана, пишу домаћи медији.
Голубовић планира да гради кућу у Гроцкој, а са плаца из Брестовика је објавио снимак и открио да ће ту да доведе будућу млађу жену, пету по реду.
Кристина је одмах након раскида са Голубовићем решила да ствар преузме у своје руке и покрене бизнис.
"Кристина је јако вриједна жена, не сумњам да ће се она снаћи. Кренула је да прави торте - чизкејкове и вјерујем да ће јој то успјети, поготову када брендира цијелу идеју. Кристијан је оставио на цједилу и без динара, као и више пута до сада, не зато што они њега не занимају, већ да јој докаже како она не може без њега и како јој је он неопходан за живот. На њој је сада да обезбиједи синове и покаже Кристијану гдје му је мјесто - каже за Информер извор близак водитељки.
