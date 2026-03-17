Језива трагедија у Бечу: Пала скела, погинуле четири особе!

Четири особе су погинуле, а једна је тешко повријеђена приликом пада скеле на градилишту у Бечу, јавила је аустријска новинска агенција АПА.
Несрећа се догодила данас око 14.30 часова за вријеме извођења радова на градилишту у бечком округу Алзергрундм, у Улици Порцелангасе, објавио је лист "Кронен цајтунг".
Свијет
Драма у Бечу: Трага се за затрпаним људима?
Вјерује се да су све жртве грађевински радници на градилишту. Ниједан од пролазника није повријеђен.
Полиција је потпуно блокирала приступ градилишту.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
