Језива трагедија у Бечу: Пала скела, погинуле четири особе!

Извор:

СРНА

17.03.2026

18:27

Четири особе су погинуле, а једна је тешко повријеђена приликом пада скеле на градилишту у Бечу, јавила је аустријска новинска агенција АПА.

Несрећа се догодила данас око 14.30 часова за вријеме извођења радова на градилишту у бечком округу Алзергрундм, у Улици Порцелангасе, објавио је лист "Кронен цајтунг".

Вјерује се да су све жртве грађевински радници на градилишту. Ниједан од пролазника није повријеђен.

Полиција је потпуно блокирала приступ градилишту.

