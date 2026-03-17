Пријети нови рат? Пуцњава на граници, предсједник потврдио да је пронађено 27 тијела

Аутор:

АТВ

17.03.2026

17:31

Фото: Tanjug / AP / Cesar Munoz

Предсједник Колумбије Густаво Петро изјавио је да је након што је Еквадор гађао мете на граници са Еквадором пронађено 27 угљенисана тијела, а еквадорски предсједник Данијел Нобоа негирао је да су гађане мете у Колумбији и да је његова земља гађала мете на сопственој територији за које се сумња да су на њима нарко-дилера.

"Ја нисам дао тај налог", написао је Петро на платформи X, додајући да колумбијске безбједносне снаге нису извеле бомбардовања, преноси Ројтерс.

Нобоа је раније данас написао на платформи X да су Петрове изјаве неистините и да они дјелују на својој територији.

Петро је у понедјељак увече на телевизијском састанку кабинета рекао да ту земљу бомбардују из Еквадора, и да то не раде побуњеничке групе, преноси Танјуг.

