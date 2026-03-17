Пријети нови рат? Пуцњава на граници, предсједник потврдио да је пронађено 27 тијела

17.03.2026
17:31
Предсједник Колумбије Густаво Петро изјавио је да је након што је Еквадор гађао мете на граници са Еквадором пронађено 27 угљенисана тијела, а еквадорски предсједник Данијел Нобоа негирао је да су гађане мете у Колумбији и да је његова земља гађала мете на сопственој територији за које се сумња да су на њима нарко-дилера.
"Ја нисам дао тај налог", написао је Петро на платформи X, додајући да колумбијске безбједносне снаге нису извеле бомбардовања, преноси Ројтерс.
Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden.— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026
Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias,… pic.twitter.com/XStGFXhI2t
Нобоа је раније данас написао на платформи X да су Петрове изјаве неистините и да они дјелују на својој територији.
Петро је у понедјељак увече на телевизијском састанку кабинета рекао да ту земљу бомбардују из Еквадора, и да то не раде побуњеничке групе, преноси Танјуг.
