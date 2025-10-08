Нападнут предсједник Еквадора, на аутомобилу трагови од метака

Извор:
Група од око 500 људи напала је данас аутомобил у којем се возио предсједник Еквадора Данијел Нобоа, пренео је Ројтерс.
Како је навела министарка за животну средину и енергетику Инес Марцано, група људи бацала је камење на председничко возило док се Нобоа приближавао мјесту у провинсији Кањар гдје је требало да присуствује унапред заказаном догађају.
Према њеним ријечима, на аутомобилу су примјећени и трагови од метака. Министарка је касније званично поднијела извјештај о покушају атентата на Нобоу. Предсједник није повријеђен, а пет особа је приведено, додала је Марцано.
Прије само два дана, еквадорски предсједник Данијел Нобоа прогласио је ванредно стање у десет провинција у тој земљи, од укупно 24, усљед унутрашњих немира изазваних протестима заједнице старосједилаца због раста цијена дизела.
Како је Нобоа навео у декрету, ови протести постали су насилни, па је ванредно стање уведено да би се избјегла њихова даља радикализација.
Он је додао да су током насилних демонстрација припадници полиције и војске нападнути, а да су неки чак и отети и физички злостављани.
Нобоа је због тога забранио јавна окупљања, додајући да ће мирни протести бити дозвољени под условом да не угрожавају права и слободе других грађана.
Међу разлозима за увођење ових мјера, које ће важити 60 дана, он је навео недавне изјаве предсједника Националне конфедерације старосједилачких народа Марлона Варгаса, који је упозорио да би протести могли да ескалирају и доведу до заузимања престонице Кита уколико њихови захтјеви не буду уважени.
