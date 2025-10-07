Logo

Детаљи о страдалом манекену: Побјегао из кућног притвора па погинуо у Београду

07.10.2025

22:58

Коментари:

0
Фото: Screenshot Instagram

Македонски манекен Мартин Шипковски (21), који је прошле нед‌јеље погинуо у експлозији у стану у Косовској улици у центру Београда, побјегао је из кућног притвора.

Како сазнаје портал Скопље1 од извора у Тужилаштву у Скопљу, Шипковском се судило за покушај убиства. Његов бранилац Владимир Туфегџић потврдио је да је Шипковски побјегао.

Судило му се више од годину дана

"Обавијестила ме је његова мајка да је прије неколико дана Мартин био недоступан под нејасним околностима, али немам званичну потврду о његовој погибији. Тачно је да се против њега води неколико кривичних поступака у Кривичном суду и да му је одређена мјера кућног притвора до правоснажног окончања кривичног поступка, у којем сам ја његов бранилац, и до сада није изречена правоснажна пресуда против њега", рекао је Туфегџић за Скопље1.

Према незваничним информацијама, у евиденцији се наводи да је Шипковски до сада увијек поштовао мјеру кућног притвора. Поступак за покушај убиства вођен је више од годину дана.

"Надлежне институције нису довољно учиниле за Мартина, као изузетно интелигентно и талентовано дијете, у смислу благовремене превенције и усмјеравања његове енергије у правом смјеру, иако је као дијете у сукобу са законом био осуђен на васпитне мјере. Нека овај догађај буде повод да наше институције и поправни домови благовремено реагују и раде са д‌јецом у сукобу са законом, како би преусмјерили њихову погрешно усмјерену енергију", додао је Туфегџић.

Рукометаш, па манекен

Подсјетимо, Шипковски је 1. октобра, око 21.45 сати, неспретним руковањем активирао експлозив и том приликом погинуо на лицу мјеста.

Мартин Шипковски је био рукометаш Вардара, али је престао да се бави спортом због повреде, након чега је прешао у манекенске воде и постао први Македонац који је потписао уговор са престижном модном агенцијом Даман из Истанбула. Био је студент Факултета за бизнис и менаџмент у Скопљу.

Подсјетимо и да је у Вишем јавном тужилаштву у Београду поводом експлозије у којој је страдао Шипковски саслушан Филип В. (26) због сумње да је 30. септембра неовлашћено набавио, а затим носио експлозив пентрит, који је истог дана на углу улица Косовска и Нушићева предао држављанину Сјеверне Македоније, наводи Курир.

Према досадашњој истрази, Мартин Шипковски је сутрадан, 1. октобра, око 21.45 сати неспретним руковањем активирао експлозив и том приликом погинуо на лицу мјеста.

