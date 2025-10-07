Ново повећање цијене цигарета

Извор:
07.10.2025
Европска комисија предлаже драстично повећање акциза на цигарете и дуванске производе за чак 73 одсто, са садашњих 124,2 на 215 евра по хиљаду комада.
Такав потез би довео до двоструког акцизног оптерећења у поређењу са сусједним земљама ван ЕУ, угрозио хрватску дуванску индустрију и подстакао раст црног тржишта, упозорава Хрватско удружење послодаваца (ХУП).
Стратешки важна индустрија под нападом
Хрватско удружење послодаваца истиче да је хрватска дуванска индустрија од стратешког значаја и јединствено вертикално интегрисана - од узгоја у Славонији и Подравини до финалне производње у Истри.
„Запошљава око 10.000 људи, извоз достиже 400 милиона евра, а око три стотине пољопривредника производи 6 одсто европског дувана са загарантованим откупом и пристојном зарадом. Зато се ова индустрија код нас не може третирати као што је то случај у цијелој Европској унији“, истиче удружење послодаваца.
Губитак за буџет и јачање црног тржишта
Анализе показују да је потражња за дуванским производима у Хрватској знатно осјетљивија на цијене него што претпоставља Европска комисија. Стога ХУП закључује да би такво повећање акциза довело до смањења, а не повећања пореских прихода.
„Хрватски буџет би могао да изгуби око 240 милиона евра годишње, што је скоро 24 одсто тренутних прихода од акциза на дуванске производе. Ово изгубљено тржиште не би нестало, већ би се слило на илегално тржиште, подстичући криминалне ланце у земљи и региону“, упозорава ХУП. Додају да би огромне разлике у цијенама у поређењу са суседним земљама попут Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе довеле хрватску дуванску индустрију у изузетно тежак положај.
Поред повећања акциза, Комисија предлаже и порески механизам ТЕДОР, који би 15 одсто националних прихода од акциза директно преусмјерио у буџет ЕУ. Према проценама ХУП-а, то би Хрватску коштало додатних 152 милиона евра годишње.
„Ово не доноси нове приходе држави, већ прерасподељује постојеће и улива их у ЕУ, што је у супротности са фундаменталним принципом сопствених прихода ЕУ. Још горе, ТЕДОР се ослања на смањивајућу базу, потрошњу дуванских производа, па је дугорочно неодржив“, наводе у ХУП-у. Процењују да би укупан годишњи губитак за државни буџет, узимајући у обзир оба предлога Комисије, износио око 400 милиона евра.
Шта послодавци предлажу?
Хрватско удружење послодаваца стога позива на одбацивање ТЕДОР механизма како би се очувао фискални суверенитет. Такође се противе увођењу ЦОРЕ пореза за велике компаније, сматрајући да би то додатно оптеретило и смањило конкурентност хрватске економије.
Умјесто тога, ХУП предлаже координацију између Хрватске и земаља у региону како би се ојачала њена преговарачка позиција према Комисији, као и активну сарадњу између индустрије и Министарства финансија. Залажу се за постепено и умјерено прилагођавање акциза како би се избјегли цјеновни шокови и раст сивог тржишта. Такође позивају на повољнији порески третман за производе са смањеним ризиком, као што су загрејани дуван и е-течности, што би подстакло пушаче да пређу на мање штетне алтернативе.
Пијаца ће пасти у руке шверцера
ХУП упозорава да би претерано високе акцизне стопе на производе са смањеним ризиком, као што су е-течности, могле да униште то тржиште. На примјер, предложена стопа за никотинске кесице смањила би њихову продају за чак 86 процената, што би обесхрабрило пушаче да пређу на мање штетне опције.
Европска унија, истичу, већ губи 17 милијарди евра годишње због илегалне продаје цигарета. Повећање акциза би само додатно ојачало сиво тржиште и шверц, без икакве стварне користи за јавно здравље. Закључују да је просјечна акциза у Хрватској у октобру 2024. године износила 128 евра на хиљаду цигарета, што је, узимајући у обзир куповну моћ, само 14 одсто испод просека ЕУ, и стога нема простора за тако нагло повећање како предлаже Комисија.
