Холандија ће заклати 71.000 пилића због птичјег грипа

Холандија ће заклати око 71.000 пилића на фарми на сјеверу земље након што је тамо откривен птичји грип, саопштила је влада. Ово је прва епидемија болести у Холандији од марта ове године, јавља Ројтерс.
Влада још није увела мјеру за држање пилића у затвореном простору широм земље, истичући да случај на сјеверу земље не захтева такву мјеру. Међутим, ускоро се састаје стручна група за болести животиња како би процјенила тренутни ризик.
Опасан вирус се шири Европом, могући губици прелази стотину милиона евра
Вирус птичјег грипа почео је да се шири Европом крајем августа, а његову појаву пријавиле су Норвешка, Немачка, Португал, Пољска и Бугарска. Средином јула болест се појавила и на фарми ћурака у Шпанији.
Птичји грип се обично шири међу живином у Европи почетком јесени, напомиње Ројтерс.
