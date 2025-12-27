Мадуро изразио спремност да разговара са САД

27.12.2025
18:06
Коментари:0
Предсједник Венецуеле Николас Мадуро изјавио је да је спреман за дијалог са Сједињеним Америчким Државама на основу узајамног поштовања, уколико Вашингтон одустане од мијешања у унутрашње послове Венецуеле.
У телевизијском обраћању, Мадуро је навео да би поздравио почетак дијалога са Сједињеним Америчким Државама, уколико америчка страна покаже спремност на међусобно поштовање и прекине, како је рекао, неуспјешне покушаје мешања у Венецуелу током посљедњих 25 година, пренео је “Noticias Venevision”.
Мадуро је истакао да би у том случају тражио пут ка миру, сарадњи и просперитету између двије земље.
Истовремено је критиковао САД због, према његовим ријечима, континуираних кампања “блаћења венецуеланске владе, дестабилизујућих активности и покушаја свргавања руководства земље”.
Венецуелански предсједник је позвао и америчке медије да извјештавају о стварној ситуацији у Венецуели, након што се, како је рекао, заиста упознају са стањем у тој земљи.
Он је навео да су Сједињене Америчке Државе мјесецима распоређивале значајне ваздушне и поморске снаге у карипским водама у близини Венецуеле, под изговором борбе против такозваног “наркотероризма”. Према његовим ријечима, том приликом је потопљено око 30 бродова означених као бродови за трговину дрогом у Карибима и источном Пацифику, што је довело до више од 100 смртних случајева.
Најновије
Најчитаније
20
04
19
37
19
36
19
34
19
33
Тренутно на програму