Афричка унија одбацила признање Сомалиленда као независне држав

Извор:
Спутник Србија
27.12.2025
17:17
Коментари:0
Афричка унија (АУ) одбацила је данас сваки покушај признања Сомалиленда као независне државе и истакла "непоколбљиву посвећеност" јединству и суверенитету Сомалије, док је предсједник Комисије Афричке уније Махмуд Али Јусуф изразио дубоку забринутост због недавних догађаја везаних за Сомалиленд.
Председник Комисије поново је потврдио дугогодишњи и досљедни став Афричке уније, заснован на принципима утврђеним у Оснивачком акту Афричке уније, нарочито поштовању непроменљивости граница стечених на дан независности, како је потврђено одлуком Организације афричког јединства из 1964. године, наводи се у саопштењу АУ на званичној интернет страници.
Предсједник Комисије одбацио је "било какву" иницијативу или акцију усмјерену на признавање Сомалиленда као независног ентитета, подсјећајући да Сомалиленд остаје саставни дио Савезне Републике Сомалије.
"Сваки покушај подривања јединства, суверенитета и територијалног интегритета Сомалије противи се основним принципима Афричке уније и ризикује постављање опасног преседана који би могао да има далекосежне посљедице по мир и стабилност на континенту", истиче се у саопштењу.
Израел је претходно признао Сомалиленд, отцепљени регион Сомалије, као "независну и сувјерену државу, чиме је Израел постао прва држава која је то учинила.
Како је навео ""Ynetnews"", израелски премијер Бенјамин Нетанијаху је саопштио да Израел званично признаје Републику Сомалиленд, а његов кабинет је објавио да су Нетанаџју и председник Сомалиленда потписали заједничку декларацију.
Палестински милитантни покрет Хамас и министарство спољних послова Палестинске управе осудили су овај потез Израела називајући га "опасним преседаном" уз упозорење да би Сомалиленд могао бити искоришћен за принудну депортацију Палестинаца из Појаса Газе.
Такође, министри спољних послова Сомалије, Египта, Турске и Џибутија осудили су израелско признање Сомалиленда, отцепљеног региона Сомалије, саопштили су званичници Египта.
