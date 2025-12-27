Logo
Large banner

Афричка унија одбацила признање Сомалиленда као независне држав

Извор:

Спутник Србија

27.12.2025

17:17

Коментари:

0
Афричка унија одбацила признање Сомалиленда као независне држав

Афричка унија (АУ) одбацила је данас сваки покушај признања Сомалиленда као независне државе и истакла "непоколбљиву посвећеност" јединству и суверенитету Сомалије, док је предсједник Комисије Афричке уније Махмуд Али Јусуф изразио дубоку забринутост због недавних догађаја везаних за Сомалиленд.

Председник Комисије поново је потврдио дугогодишњи и досљедни став Афричке уније, заснован на принципима утврђеним у Оснивачком акту Афричке уније, нарочито поштовању непроменљивости граница стечених на дан независности, како је потврђено одлуком Организације афричког јединства из 1964. године, наводи се у саопштењу АУ на званичној интернет страници.

Предсједник Комисије одбацио је "било какву" иницијативу или акцију усмјерену на признавање Сомалиленда као независног ентитета, подсјећајући да Сомалиленд остаје саставни дио Савезне Републике Сомалије.

"Сваки покушај подривања јединства, суверенитета и територијалног интегритета Сомалије противи се основним принципима Афричке уније и ризикује постављање опасног преседана који би могао да има далекосежне посљедице по мир и стабилност на континенту", истиче се у саопштењу.

tijelo

Свијет

Језиво! Кремирано погрешно тијело

Израел је претходно признао Сомалиленд, отцепљени регион Сомалије, као "независну и сувјерену државу, чиме је Израел постао прва држава која је то учинила.

Како је навео ""Ynetnews"", израелски премијер Бенјамин Нетанијаху је саопштио да Израел званично признаје Републику Сомалиленд, а његов кабинет је објавио да су Нетанаџју и председник Сомалиленда потписали заједничку декларацију.

Палестински милитантни покрет Хамас и министарство спољних послова Палестинске управе осудили су овај потез Израела називајући га "опасним преседаном" уз упозорење да би Сомалиленд могао бити искоришћен за принудну депортацију Палестинаца из Појаса Газе.

Такође, министри спољних послова Сомалије, Египта, Турске и Џибутија осудили су израелско признање Сомалиленда, отцепљеног региона Сомалије, саопштили су званичници Египта.

(sputnikportal)

Подијели:

Тагови:

Somalija

Afrika

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Објављен снимак хапшења руског дипломате који је осуђен због шпијунаже за САД

Свијет

Објављен снимак хапшења руског дипломате који је осуђен због шпијунаже за САД

3 ч

0
Москва поручује Европи: Ако ваши војници крену у Украјину нека понесу бијелу заставу

Свијет

Москва поручује Европи: Ако ваши војници крену у Украјину нека понесу бијелу заставу

3 ч

0
Тајван погодио јак земљотрес

Свијет

Тајван погодио јак земљотрес

3 ч

0
Напад у Дому здравља: "Животи три медицинске сестре су вриједили као једна таблета"

Хроника

Напад у Дому здравља: "Животи три медицинске сестре су вриједили као једна таблета"

3 ч

0

Више из рубрике

Језиво! Кремирано погрешно тијело

Свијет

Језиво! Кремирано погрешно тијело

3 ч

0
Објављен снимак хапшења руског дипломате који је осуђен због шпијунаже за САД

Свијет

Објављен снимак хапшења руског дипломате који је осуђен због шпијунаже за САД

3 ч

0
Москва поручује Европи: Ако ваши војници крену у Украјину нека понесу бијелу заставу

Свијет

Москва поручује Европи: Ако ваши војници крену у Украјину нека понесу бијелу заставу

3 ч

0
Тајван погодио јак земљотрес

Свијет

Тајван погодио јак земљотрес

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

04

"Г*вна једна, ј**ем вас у уста сељачка...": Бура у АБА лиги

19

37

Ковачевић: Наставићемо да егзистирамо на вољи српског народа

19

36

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 70.291 пут

19

34

Хуманост на дјелу, квад клубови обрадовали малишане

19

33

Погинуо мушкарац када се враћао из лова: Одлагао пушку, па случајно испалио метак у човјека

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner