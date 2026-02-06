Звезда пала послије драме у Арени

06.02.2026
22:21
Кошаркаши Црвене звезде поражени су од Макабија из Тел Авива у оквиру Евролиге - 82:83. Пропустили су црвено-бијели добру шансу да остваре нови тријумф у овом такмичењу, пред својим навијачима.
Имала је Звезда напад за побједу, Џордан Нвора је имао неке херојске покушаје, одиграо је бруталан меч, али је на крају пропустио шансу да нокаутира Макаби.
У посљедњим секундама је и Коди Милер-Мекинтајер пробао послије офанзивног скока, али није погодио. И тако је Макаби послије Партизана срушио и Црвену звезду у посљедњим секундама.
Џордан Нвора је завршио меч са 22 поена и шест скокова, Џаред Батлер је додао 14, као и Чима Монеке. Код Макабија је најбољи био Џими Кларк са 22 поена.
Звезда је заостајала на полувремену, потом је у току треће дионице и почетком посљедњег дијела успела да преокрене, међутим није издржала до краја.
Послије овог пораза Звезда сада има 16 побједа и 11 пораза и налази се на седмом мјесту на табели.
