Требињке незаустављиве до остварења сна: Кошаркашице Леотара освојиле Куп Српске

Аутор:Бојан Носовић
05.02.2026
20:00
Коментари:0
Требињке су једноставно биле незаустављиве до остварења сна сањаног пуне 23 године. Кошаркашице Леотара коначно су подигле пехар Купа Републике Српске након што су убједљиво савладале екипу Младог Крајишника из Бањалуке. Семафор је на крају показао резултат 89:79.
"Резултат показује најбоље, спремали смо се за то, радили смо, хтјели смо да пехар остане овдје тако је и било. Након 23 године женска кошарка се вратила на велика врата у Требиње? Да и то ми је драго, драго ми је да је дворана била испуњена до последњег мјеста и надам се да ће остати тако", рекла је капитен екипе Леотара Миљана Џомбета.
Исписане су најљепше странице историје клуба Леотар 03 каже тренер и додаје да се деценијски труд на крају исплатио.
"23 године вјеровања у једну идеју, 23 године борбе, 23 године гдје смо покушавали да направимо најбољи клуб у Српској ове године смо успјели. Освајали смо прву лигу, Куп Републике Српске је реално најјаче такмичење", каже тренер ЖКК Леотар 03 Милорад Надаждин.
Уредничку фотељу у Гундулићевој улици замијенила је дресом Младог Kрајишника у којем је потегла на југ Српске са жељом да се врати са трофејом у рукама. Дала је све од себе на терену, улазила је и у вербалну расправу са арбитрима, али своју екипу није спасила пораза. Андреа Вуковић, прва дама информативног програма АТВ-а, након утакмице, стала је пред нашу камеру и јасно поручила: Не волим да губим, али поготово не волим да губим у Требињу док је репортерска екипа АТВ-а на трибинама.
"Херцеговци су најбољи домаћини ја немам дилеме у то, али мени нема доброг домаћинства када изгубим утакмицу тако да једва чекам да побјегнем. рез Честитам играчицама Леотара, играле су стално, заслужиле су побједу, честитам Граду Требиње и екипи на организацији финалног турнира, честитам и својој екипи на томе што су се бориле. Мало ћемо одтуговати за викенд иде понедјељак настављамо са тренингом, очигледно имамо још шта да вјежбамо", каже капитен ЖКК Млади Крајишник, Андреа Вуковић.
Предност Требињки у првог полувремену тешко је било достићи у другом, признају Бањалучани и кажу да је пехар заслужено остао у на југу.
"Од самог старта су биле боље, направиле су велику разлику која је недостижна била за моју екипу. Моја екипа се борила, жељела је да надомјести али није било снаге", рекао је Милан Шобот, тренер ЖКК Млади Крајишник.
Ваљало би да у клубовима има млађих снага, одговарају ривали на наше питање о будућности женске кошарке. У Требињу вјерују да ће након овога тријумфа младе Херцеговке пожељети да стану под кош.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
