Смије му се цијела НБА: Покушао ископирати Јокића па се обрукао

Једно од најгорих додавања у историји најјаче лиге свијета виђено је претходне ноћи на мечу између Милвокија и Њу Орлеанса.
Милвоки је после продужетка савладао Пеликансе резултатом 141:137, а у финишу регуларног дијела меча прописно се обрукао кошаркаш Бакса Кајл Кузма.
Покушао је Кузма да изведе додавање у стилу Николе Јокића, па је на крају испао смијешан.
Наиме, на 1.8 секунди прије истека регуларног дијела утакмице, при резултату 128:128, Кузма је изводио лопту испод свог коша.
Покушао је да пронађе Тарнера на другој страни, бацио је пас преко цијелог терена, али лопта је завршила у ауту, далеко од саиграча.
Било је то једно од најгорих додавања икада...
Kyle Kuzma adds to his showcase of dumbest NBA moments.— SM Highlights (@SMHighlights1) February 5, 2026
He threw the ball from full court and didn’t even get it in, for a chance of a Pelicans winner, they missed.
LUCKY MFFFF 😭😭 pic.twitter.com/39eYtIZvhM
