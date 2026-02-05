Logo
Смије му се цијела НБА: Покушао ископирати Јокића па се обрукао

Кајл Кузма се обрукао додавањем
Једно од најгорих додавања у историји најјаче лиге свијета виђено је претходне ноћи на мечу између Милвокија и Њу Орлеанса.

Милвоки је после продужетка савладао Пеликансе резултатом 141:137, а у финишу регуларног дијела меча прописно се обрукао кошаркаш Бакса Кајл Кузма.

Покушао је Кузма да изведе додавање у стилу Николе Јокића, па је на крају испао смијешан.

Наиме, на 1.8 секунди прије истека регуларног дијела утакмице, при резултату 128:128, Кузма је изводио лопту испод свог коша.

Покушао је да пронађе Тарнера на другој страни, бацио је пас преко цијелог терена, али лопта је завршила у ауту, далеко од саиграча.

Било је то једно од најгорих додавања икада...

