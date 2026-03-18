Невиђена запљена: Кријумчарио 2.000 мрава

18.03.2026

08:57

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Држављанин Кине и његов сарадник из Кеније оптужени су за илегалну трговину дивљим врстама након што су ухваћени у покушају кријумчарења више од 2.000 живих краљица вртних мрава из Кеније.

Кинез Жанг Кекун ухапшен је прошле седмице на међународном аеродрому у Најробију, након што су власти у његовом пртљагу пронашле велику количину мрава. Сваки од њих био је смјештен у епрувету или умотан у папирне марамице.

На судском рочишту у уторак, 17. марта изнесено је да је Жанг мраве куповао по цијени од 10.000 кенијских шилинга (133 КМ) за сваких 100 комада.

Кенијске власти већ неко вријеме упозоравају на растућу потражњу за овим инсектима у Европи и Азији, гдје их колекционари држе као кућне љубимце.

Иако званично није потврђено да је то био случај и у овом покушају кријумчарења, пртљаг ухапшеног био је намијењен транспорту према Кини.

Обојица осумњичених терете се и за удруживање ради почињења кривичног дјела, а тренутно се налазе у притвору. Мванги се суочава и с додатном оптужбом, јер је у другом случају код њега пронађена још једна количина живих мрава.

Према наводима медија из Најробија, обојица су се изјаснила да нису криви. Њихов адвокат Дејвид Лусвети изјавио је да нису били свјесни да крше закон, наводи ББЦ.

