Када се сади које цвијеће по мјесецима?

Аутор:АТВ
17.03.2026
16:32
Коментари:0
Ако желите да имате расцвјеталу цвјетну башту током цијеле године, садња цвијећа по мјесецима је оно што вам треба. Тачно вријеме цвјетања одређених цвјетница може мало да варира од године до године, због разлика у температури и мразевима, али постоје опште смјернице и правила која ће вам обезбиједити прелијепу башту ако их се будете придржавали.
У редовима који слиједе можете прочитати календар цвјетања, односно објаснићемо вам како пажљива садња цвијећа по мјесецима може вам омогућити цвјетну оазу у којој ћете уживати. У одређеним мјесецима имаћете више цвјетања, у некима мање, а цвијеће ће бити најбујније током средине прољећа и почетка љета. Даћемо вам приједлоге за садњу цвијећа и за остале мјесеце како бисте уживали у цвјетању током цијеле године у својој башти.
Јануар је захтјеван мјесец када говоримо о цвјетању цвијећа, односно постоји врло мало цвјетница, украсних биљака и жбунова који цвјетају у овом хладном мјесецу. Многи баштовани га називају и неплодним мјесецом у башти јер су биљке још у зимском сну. Ево неколико биљака поред зимзеленог дрвећа и грмља које можете посадити и које ће унијети боје у овај зимски мјесец:
Доласком фебруара почиње припрема за прољеће, премда вријеме уме бити промјенљиво и праћено јутарњим мразевима који су неповољни за цвијеће. Фебруар често зна бити хладан са много падавина које нису погодне за цвјетнице. Многе биљке још увијек мирују и остају скривене док се не повећа температура у марту. Неколико биљака које подносе ниске температуре и цвјетају у фебруару:
Трећи мјесец у години доноси дуже и топлије дане, природа се полако буди, иако се многе биљке у башти и даље чувају од јутарњих мартовских мразева и нису спремне за цвјетање. Неке од цвјетница које можемо видјети у марту су углавном из редова жбунова:
Април зна бити превртљив мјесец за све цвјетнице јер повећањем температуре биљке се буде из зимског сна и почињу да бујају, али честе априлске кише могу умањити љепоту цвјетања одређених биљака. Неке од биљака које цвјетају у априлу су:
Мај је најпогоднији мјесец за цвјетање цвијећа и постоји велики избор различитих цвјетница и украсних жбунова које можете засадити да вам красе башту. Температуре у мају су идеалне за биљке, нема више јутарњих мразева и ниских температура. Многи баштовани управо мај сматрају цвјетним мјесецом.
Ближи се љето и цвјетнице у башти достижу свој врхунац. Узгој биљака и садња цвијећа по мјесецима може бити успјешна ако одаберете врсте које цвјетају у мају и јуну. Неке од цвјетница које могу красити башту у јуну:
Иако је прошло најбоље вријеме за цвјетнице и љето је у пуном јеку, башта и даље има шта да понуди и пажљивом садњом имаћете шареног цвијећа и у јулу.
Август је топао љетни мјесец у коме одређене цвјетнице долазе до изражаја, а због високих температура башта ће љепше изгледати у касним поподневним сатима. Неке од биљака које цвјетају у августу:
Са доласком септембра мијењају се боје у вашој башти и од изражене зелене прелазимо у жуте, браон и црвене тонове. Ово је вријеме када цвијеће полако престаје са цвјетањем, а дрвеће губи лишће. Неке од врста које цвјетају у септембру:
У октобру је углавном све цвијеће прецвјетало, а лишће са дрвећа и жбуња почиње да жути. Ово је идеалан мјесец за садњу свих врста луковица, од зумбула и лала до нарциса, висибаба и крокуса. Такође, руже је најбоље садити у октобру. Неке од цвјетница које још цвјетају:
Новембар је мјесец најпогоднији за садњу и пресађивање грмља, али и један од најтежих мјесеци у башти за цвјетнице. У башти се могу видјети:
Децембар је мјесец сиромашан цвјетницама и тешко је наћи упечатљиве боје у башти у ово вријеме. Ријетке су биљке које тада цвјетају.
Ако добро испланирате, садња цвијећа по мјесецима може бити забавна, а као резултат можете сваког мјесеца уживати у различитим цвјетницама у својој башти.
