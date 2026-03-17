Када се сади које цвијеће по мјесецима?

17.03.2026

16:32

Цвијеће ерика
Фото: Pexels/Rodion Kutsaiev

Ако желите да имате расцвјеталу цвјетну башту током цијеле године, садња цвијећа по мјесецима је оно што вам треба. Тачно вријеме цвјетања одређених цвјетница може мало да варира од године до године, због разлика у температури и мразевима, али постоје опште смјернице и правила која ће вам обезбиједити прелијепу башту ако их се будете придржавали.

У редовима који слиједе можете прочитати календар цвјетања, односно објаснићемо вам како пажљива садња цвијећа по мјесецима може вам омогућити цвјетну оазу у којој ћете уживати. У одређеним мјесецима имаћете више цвјетања, у некима мање, а цвијеће ће бити најбујније током средине прољећа и почетка љета. Даћемо вам приједлоге за садњу цвијећа и за остале мјесеце како бисте уживали у цвјетању током цијеле године у својој башти.

Јануар

Јануар је захтјеван мјесец када говоримо о цвјетању цвијећа, односно постоји врло мало цвјетница, украсних биљака и жбунова који цвјетају у овом хладном мјесецу. Многи баштовани га називају и неплодним мјесецом у башти јер су биљке још у зимском сну. Ево неколико биљака поред зимзеленог дрвећа и грмља које можете посадити и које ће унијети боје у овај зимски мјесец:

  • Зимски јасмин
  • Алжирска перуника
  • Хамамелис
  • Љутић
  • Крокуси
јасмин
јасмин

Фебруар

Доласком фебруара почиње припрема за прољеће, премда вријеме уме бити промјенљиво и праћено јутарњим мразевима који су неповољни за цвијеће. Фебруар често зна бити хладан са много падавина које нису погодне за цвјетнице. Многе биљке још увијек мирују и остају скривене док се не повећа температура у марту. Неколико биљака које подносе ниске температуре и цвјетају у фебруару:

  • Висибаба
  • Љубичица
  • Ирис
  • Камелија
  • Кукурек
Цвијет афричка љубичица
Цвијет афричка љубичица

Март

Трећи мјесец у години доноси дуже и топлије дане, природа се полако буди, иако се многе биљке у башти и даље чувају од јутарњих мартовских мразева и нису спремне за цвјетање. Неке од цвјетница које можемо видјети у марту су углавном из редова жбунова:

  • Магнолија
  • Форзиција
  • Зумбул
  • Саса
  • Арабис

Април

Април зна бити превртљив мјесец за све цвјетнице јер повећањем температуре биљке се буде из зимског сна и почињу да бујају, али честе априлске кише могу умањити љепоту цвјетања одређених биљака. Неке од биљака које цвјетају у априлу су:

  • Нарцис
  • Рододендрон
  • Азалеја
  • Тролист
  • Украсни зимски љешник
  • Дивља мушмула
  • Аронија
  • Јудино дрво
  • Трешња
  • Спиреа
  • Снежна лопта
aronija
aronija

Мај

Мај је најпогоднији мјесец за цвјетање цвијећа и постоји велики избор различитих цвјетница и украсних жбунова које можете засадити да вам красе башту. Температуре у мају су идеалне за биљке, нема више јутарњих мразева и ниских температура. Многи баштовани управо мај сматрају цвјетним мјесецом.

  • Лала
  • Рододендрон
  • Азалеја
  • Љиљан
  • Божур
  • Клематис
  • Примула
  • Вејгела
  • Дрен
  • Ружа
  • Јасмин
  • Абелија
Ружа
Ружа

Јун

Ближи се љето и цвјетнице у башти достижу свој врхунац. Узгој биљака и садња цвијећа по мјесецима може бити успјешна ако одаберете врсте које цвјетају у мају и јуну. Неке од цвјетница које могу красити башту у јуну:

  • Ирис
  • Вистерија
  • Ружа
  • Божур
  • Лупина
  • Зова
  • Калистемон
  • Руј
  • Конопљика
  • Хортензија
Božuri
Božuri

Јул

Иако је прошло најбоље вријеме за цвјетнице и љето је у пуном јеку, башта и даље има шта да понуди и пажљивом садњом имаћете шареног цвијећа и у јулу.

  • Флокс
  • Љиљан
  • Јадранска љепотица
  • Анемона
  • Лепи Јова
  • Перуника
  • Кантарион

Август

Август је топао љетни мјесец у коме одређене цвјетнице долазе до изражаја, а због високих температура башта ће љепше изгледати у касним поподневним сатима. Неке од биљака које цвјетају у августу:

  • Далија
  • Космос
  • Мак
  • Фуксија
  • Сунцокрет
suncokret
suncokret

Септембар

Са доласком септембра мијењају се боје у вашој башти и од изражене зелене прелазимо у жуте, браон и црвене тонове. Ово је вријеме када цвијеће полако престаје са цвјетањем, а дрвеће губи лишће. Неке од врста које цвјетају у септембру:

  • Хортензија
  • Бијела рада
  • Перени
  • Седуми
  • Водени љиљан

Октобар

У октобру је углавном све цвијеће прецвјетало, а лишће са дрвећа и жбуња почиње да жути. Ово је идеалан мјесец за садњу свих врста луковица, од зумбула и лала до нарциса, висибаба и крокуса. Такође, руже је најбоље садити у октобру. Неке од цвјетница које још цвјетају:

  • Лепа Ката
  • Хризантема
  • Циклама

Новембар

Новембар је мјесец најпогоднији за садњу и пресађивање грмља, али и један од најтежих мјесеци у башти за цвјетнице. У башти се могу видјети:

  • Фотинија
  • Пампас трава
  • Зимске руже

Децембар

Децембар је мјесец сиромашан цвјетницама и тешко је наћи упечатљиве боје у башти у ово вријеме. Ријетке су биљке које тада цвјетају.

  • Циклама
  • Махонија
  • Снежне лопте
илу-циклама-цвијеће
илу-циклама-цвијеће

Ако добро испланирате, садња цвијећа по мјесецима може бити забавна, а као резултат можете сваког мјесеца уживати у различитим цвјетницама у својој башти.

(Агромедиа.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

