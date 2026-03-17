Ова четири знака стално праве хаос

АТВ

17.03.2026

12:40

Неки људи као да имају уграђен радар за столове, ивице врата и чаше које стоје преблизу ивице. Такви људи често су растресени, брзоплети или стално размишљају о сто ствари од‌једном, због чега им координација и пажња на детаље нису јача страна.

Пролиће кафу баш кад су кренули из стана, запети за властиту ногу или срушити нешто у пролазу као да је то најнормалнија ствар на свијету. У наставку откријте у којим се хороскопским знаковима рађају такви појединци.

Близанци

Близанци су класичан примјер неспретности из растресености. Њихов ум стално скаче с теме на тему па се често деси да тијело заостаје за мислима. Док причају, типкају поруке и размишљају о три различите ствари, могу се спотакнути о степеницу коју су прешли већ хиљаду пута. Њима се неспретни тренуци дешавају јер им пажња једноставно није на ономе што раде у том тренутку, преноси Индекс.

Осим тога, Близанци често све раде "у ходу" – у ходу једу, у ходу се облаче, у ходу нешто носе и у исто вријеме воде разговор. Комбинација брзине и мултитаскинга често завршава тако да нешто падне, пролије се или заврши на погрешном мјесту.

Стријелац

Стријелци су неспретни јер стално журе, без превише задржавања на детаљима. У том налету енергије често се деси да ударе у нешто, сруше столицу кад се окрећу или се посклизну јер нису гледали под ноге. Њима је пажња више на циљу него на путу до циља.

Код Стријелаца је честа и она неспретност која произлази из оптимизма: увјерени су да могу прескочити локву, проћи кроз уски пролаз с пуним рукама или се провући између људи а да никога не окрзну. Често могу, али кад не могу, настаје сцена. С њима је све динамично, па и незгоде.

Рибе

Рибе су често у свом свијету, замишљене или окупиране нечим што се дешава у њима. Због тога могу једноставно не примијетити гд‌је су оставиле ствари, спотакнути се или пролити воду јер су мислима негд‌је друго. Њима се неспретне ситуације дешавају јер су одсутне.

Осим тога, Рибама понекад недостаје чврст осјећај координације. Када су под стресом, то је још израженије – тада им све испада из руку, запињу и још су више сметене. У таквим тренуцима најчешће се прво насмију саме себи, а тек онда скупљају неред.

Ован

Овнови су неспретни јер су брзоплети. Они реагују без размишљања и често немају стрпљења за „полако и пажљиво“. Ако се нешто треба узети с полице, Ован ће то узети одмах па ће притом срушити још двије ствари. Ако треба проћи, проћи ће па макар запели за ивицу врата. Њихова неспретност је нуспојава њихове брзине и импулсивности.

Код Овнова је типично и то да ће покушати направити нешто на силу умјесто да стану и размисле. Увјерени су да могу, да ће успјети и да нема потребе компликовати. И често успију, али када не успију, све се деси од‌једном: ударац, пад, кратка псовка – и настављају даље као да ништа није било.

