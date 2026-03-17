Дневни хороскоп за 17. март: Шта нам звијезде доносе данас?

17.03.2026

07:08

Хороскоп
Фото: pexels/Damir K

Доносимо вам комплетну астролошку прогнозу за уторак, 17. март 2026. године.

Ован

На послу вас очекује потреба да брзо реагујете на захтјеве сарадника. Они који су слободни могу започети занимљив разговор с особом која показује директно интересовање. Они који су у везама могу очекивати разговор с партнером о нечему битном. Могућа је нервоза због убрзаног темпа.

Бик


На послу ћете се вјероватно бавити финансијама или организацијом обавеза за наредне дане. Они који су слободни могу добити поруку од особе која им је привукла пажњу. Они који су у везама могу очекивати разговор с партнером о заједничким обавезама. Могућа је напетост у мишићима.

Близанци


На послу бисте могли бити у центру комуникације и водити важан разговор или преговор. Они који су слободни могу започети флерт кроз дописивање или занимљив разговор. Они који су у везама могу очекивати много комуникације и планирања с партнером. Могућ је ментални умор.

Рак


На послу ћете рјешавати задатак који захтијева више концентрације и стрпљења. Они који су слободни могу упознати особу кроз свакодневне активности. Они који су у везама могу очекивати да партнер буде осјетљивији на ријечи па је важно да будете пажљивији у комуникацији. Пријаће вам мирнији темпо током дана.

Лав


На послу вам се може појавити занимљива идеја или приједлог сарадње. Они који су слободни могу упознати особу кроз друштво или пријатеље. Они који су у везама могу очекивати спонтану промјену планова с партнером. Имаћете добар ниво енергије, али избјегавајте претјеривање.

Дјевица


На послу ће бити важно да провјерите информације или документе како бисте избјегли неспоразуме. Они који су слободни могу започети озбиљнији разговор с особом коју често виђају у пролазу, а заузети могу очекивати разговор с партнером о будућности. Могућа је лоша пробава.

Вага


На послу вам разговор с колегом може помоћи да пронађете боље рјешење за важан задатак. Они који су слободни могу упознати занимљиву особу током дружења, а они у везама могу очекивати уживање у заједничким тренуцима с партнером. Могућа је осјетљивост доњег дијела леђа.

Шкорпија


На послу неко може тражити вашу помоћ или савјет у вези с важном одлуком. Они који су слободни могу упознати особу која ће их одмах заинтригирати. Они који су у везама могу очекивати интензивнији разговор с партнером о важној теми. Могућа је напетост.

Стријелац


На послу бисте могли добити информацију која мијења планове за наредне дане. Они који су слободни могу упознати занимљиву особу током изласка. Они који су у везама могу очекивати спонтан договор с партнером за неку заједничку активност. Имаћете потребу за више кретања.

Јарац


На послу је могућ разговор о финансијама или организацији обавеза за наредни период. Они који су слободни могу упознати особу која дјелује озбиљно и стабилно. Они који су у везама могу очекивати да партнер тражи више пажње и заједничког времена. Могућа је осјетљивост зглобова.

Водолија


На послу неко може покренути занимљиву идеју или приједлог сарадње. Они који су слободни могу упознати особу која има необичан и занимљив начин размишљања. Они који су у везама могу очекивати спонтану промјену планова с партнером. Енергија може бити промјенљива током дана.

Рибе


На послу можете добити информацију која вам помаже да другачије сагледате неку ситуацију. Они који су слободни могу започети занимљив разговор који лако прелази у флерт. Они који су у везама могу очекивати емотивну комуникацију с партнером. Потребно вам је више одмора.

Хороскоп

dnevni horoskop

