Logo
Large banner

Хрвати имају нове ријечи: ВАР, дипфејк, бејби бум, афтерпарти

16.03.2026

22:16

Коментари:

0
Оловка писање рука папир
Фото: Pexels/picjumbo.com

Хрватски часопис „Језик“ 20. пут заредом организовао је такмичење за најбољу нову хрватску ријеч.

На њега је стигло чак 412 нових ријечи од 191 предлагача, а стручна комисија на челу са Сандом Хам одабрала је три ријечи које спајају творбену исправност, јасноћу и потребу за замјеном свеприсутних туђица.

У суботу су у Липику свечано проглашене три најбоље нове хрватске ријечи, јавља портал Хрватског културног вијећа, преноси Тпортал.

Прву награду и износ од 600 евра освојила је ријеч „пресудник“, коју је предложила осјечка педагогиња Јосипа Цурић као адекватну замјену за енглеску скраћеницу ВАР (VAR — Video Assistant Referee) у фудбалу.

Друго мјесто и 400 евра припало је научном сараднику из Загреба Антонију Зандонију, за ријеч „дохватница“, која описује графички елемент за дохватање информација на екранима, познат под енглеским појмом виџет (widget).

Треће мјесто и награду од 200 евра освојила је психологиња из Нове Градишке Мајда Јоха, за ријеч „нарубно“, која би требало да замијени често коришћени германизам „на кант“.

Међу осталим ријечима које су ушле у ужи избор од 29 финалиста налазе се појмови попут „брзовид“ (кратки видео на друштвеним мрежама), „будносвјешће“ (еквивалент енглеском појму воук (woke)), „домошколовање“ (хоумскулинг (homeschooling)), „иноствор“ (трансродна особа), „лажница“ (дипфејк (deepfake), лажни видео најчешће генерисан уз помоћ умјетне интелигенције), „наднаталитет“ (бејби бум (baby boom)), „разјарица“ (рејџбејт (ragebait)) или „зазабава“ (афтерпарти (after party)).

Посљедњих година друштвене мреже често су исмијавале нове ријечи које Хрвати уводе у свој језик. Истина је ипак да оваквим активностима одговарају на популарне трендове и туђице избацују из свакодневног говора.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

jezik

nove riječi

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner