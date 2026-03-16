Возач остао заробљен испод СУВ-а након пада дизалице

Извор:
Б92
16.03.2026
18:17
Овај случај још једном показује колико брзо поправка или преглед аутомобила могу постати опасни по живот ако возило није правилно обезбијеђено или ако дође до квара на дизалици.
Мушкарац из америчке савезне државе Масачусетс преживио је озбиљну незгоду након што је остао заробљен испод свог СУВ-а док је покушавао да открије проблем на возилу.
Инцидент се догодио 17. фебруара на паркингу продавнице ауто-дијелова у мјесту Вебстер, у Масачусетсу. Према наводима полиције, возач је подигао свој Мерцедес-Бенз ГЛ дизалицом, али је она попустила, па је возило пало и прикљештило га.
На лице мјеста брзо су стигли полиција, ватрогасци и хитна помоћ. Снимак са полицијске камере показује да је први стигао полицајац Николас Карузо, који је одмах организовао помоћ и затражио од присутних да донесу дизалицу и обезбеде возило како се не би померило.
Само нешто више од два минута након доласка, полицајац је успио да извуче мушкарца испод аутомобила.
Према наводима полиције, повријеђени је почео нормално да дише чим је ослобођен. Надлежни су похвалили брзу реакцију служби, истичући да је координисана акција полиције, ватрогасаца и хитне помоћи вероватно спасила живот возачу.
Срећом, овај инцидент завршио се без тежих повреда.
