Враћа се серија Малком у средини: Ко све глуми?

Аутор:АТВ
16.03.2026
17:21
Коментари:0
Двије деценије након што је серија „Малколм у средини“ (Malcolm in the Middle) престала да се емитује, ова омиљена ситком серија враћа се на мале екране.
Серија телевизијске мреже Фокс (Fox) емитовала се седам сезона прије него што је завршена 2006. године и пратила је Малколма (Френки Муниз (Frankie Muniz)), дјечјег генија који се сналази у животу у хаотичној радничкој породици заједно са својом несташном браћом.
Нови наставак под називом „Малколм у средини: Живот је и даље неправедан“ (Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair) дешава се годинама касније, када је Малколм одрастао — и сада је и сам родитељ. Нова серија прати Малколма и његову кћерку Лију (Кили Карстен (Keeley Karsten)), док се већ чувена дисфункционална породица додатно шири.
Повратак овом лику био је емотивно искуство за Муниза, који је у децембру 2025. године изјавио за магазин „Пипл“ (People): „Био је то први пут у мом животу да сам, када сам завршио снимање новог наставка (reboot), био срећан да за себе кажем да сам глумац.“
„Увијек сам говорио: ‘Да, ја глумим, али радим и многе друге ствари’,“ наставио је он. „Било је заиста забавно и врло занимљиво искуство, па се надам да ће се свима сигурно свидјети.“
Ево свега што треба знати о серији „Малколм у средини: Живот је и даље неправедан“ (Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair).
Серија „Малколм у средини: Живот је и даље неправедан“ (Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair) почиње скоро двадесет година након што је оригинална серија „Малколм у средини“ (Malcolm in the Middle) завршена.
У новом наставку Малколм је одрастао човјек који има кћерку Лију и дјевојку по имену Тристан (Кијана Мадеира (Kiana Madeira)). Намјерно се дистанцирао од своје хаотичне породице, покушавајући да изгради мирнији живот далеко од дисфункционалности у којој је одрастао.
Међутим, Малколм се поново увлачи у породични круг када његови родитељи — Хал (Брајан Кренстон (Bryan Cranston)) и Лоис (Џејн Качмарек (Jane Kaczmarek)) — инсистирају да присуствује прослави њихове 40. годишњице брака. Породично окупљање поново доводи све чланове породице заједно, што покреће исту ону дивљу и непредвидиву врсту хаоса по којој је оригинална серија била препознатљива.
Више чланова оригиналне глумачке поставе враћа се у серији „Малколм у средини: Живот је и даље неправедан“ (Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair).
Муниз поново тумачи улогу Малколма, а уз њега се враћају и Кренстон, Качмарек, Крис Кенеди Мастерсон (Chris Kennedy Masterson), Џастин Берфилд (Justin Berfield) и Еми Колигадо (Emy Coligado).
У децембру 2025. године Муниз је изјавио за „Пипл“ (People) да „није знао како ће изгледати снимање наставка — да ли ће бити лако поново бити Малколм“.
„Да ли ће бити непријатно поново радити са глумачком поставом,“ наставио је он. „И да не звучим као клише, али било је као да није прошао ниједан дан. Сви ми — баш свака особа — практично смо се истог тренутка вратили својим ликовима, већ на првом читању сценарија за столом.“
Један члан оригиналне поставе који се не враћа је Ерик Пер Саливен (Erik Per Sullivan), који је тумачио Малколмовог млађег брата Дјуија. Саливен се у међувремену повукао из глуме након завршетка оригиналне серије.
У априлу 2024. године Качмарек је дала кратко ажурирање о Саливену, наводећи да је „веома, веома добро“. „Снимао је Малколма седам година. Почео је са 7, завршио са 14 година. Није га уопште занимала глума.“
Карстен се придружује глумачкој постави серије „Малколм у средини: Живот је и даље неправедан“ (Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair) у улози Малколмове кћерке Лије.
Остали нови чланови ансамбла укључују Мадеира у улози Малколмове дјевојке Тристан, као и Вон Маре (Vaughan Murrae) у улози Малколмовог најмлађег брата или сестре, Кели.
Улогу Дјуија сада тумачи Кејлеб Елсворт-Кларк (Caleb Ellsworth-Clark). Прије учешћа у наставку серије „Малколм у средини“ (Malcolm in the Middle), Елсворт-Кларк се појављивао у серијама „Пространство“ (The Expanse), „Служавкина прича“ (The Handmaid's Tale) и „Фарго“ (Fargo).
Први званични трејлер за серију „Малколм у средини: Живот је и даље неправедан“ (Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair) објављен је 12. марта.
Трејлер почиње типичном дозом породичног хаоса: Лоис брије леђа нагог Хала док истовремено разговара са Дјуијем путем видео-позива. Након тога сцена се пребацује на Малколма, који се директно обраћа гледаоцима.
„Да, изгледам другачије, али хеј, све код мене је другачије. Имам дјевојку и најбољу ствар на свијету — моју кћерку Лију. Мој живот је сада фантастичан. Све што треба да урадим је да се потпуно држим подаље од своје породице“, каже он.
Међутим, брзо постаје јасно да је Малколм крио свој нови живот од рођака — као и своју нову кћерку од остатка породице.
Трејлер се завршава видео-позивом између Малколмове породице и његове тајне кћерке. „Шта желиш да будеш када порастеш?“ пита Хал Лију. „Да сломим душу свог оца и натјерам га да преиспитује сопствени идентитет?“
Ограничена серија од четири епизоде премијерно ће бити приказана 10. априла.
У интервјуу за портал „Скрин Рант“ (Screen Rant) у фебруару 2025. године Муниз је открио да је наставак првобитно био замишљен као филм, прије него што је претворен у мини-серију.
„То су четири епизоде од по 30 минута, али је у суштини једна прича, ако то има смисла“, објаснио је он. „Видјећете све ликове и сазнати гдје су били и шта раде. И завршавамо причу на одличан начин, па ћемо видјети шта ће се дешавати након тога.“
Серија „Малколм у средини: Живот је и даље неправедан“ (Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair) биће доступна за стриминг на платформама Хулу (Hulu) и Хулу на Дизнију+ (Hulu on Disney+) за кориснике који имају пакетску претплату.
Свих 151 епизода оригиналне серије „Малколм у средини“ (Malcolm in the Middle) такође је доступно на платформама Хулу (Hulu) и Дизни+ (Disney+).
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Најновије
Најчитаније
19
47
19
45
19
44
19
35
19
32
Тренутно на програму