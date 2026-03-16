Ово је једини интервју оца Филипа Каписоде након трагедије: "Јавност зна ко је у ствари била Ксенија"

16.03.2026

Ово је једини интервју оца Филипа Каписоде након трагедије: "Јавност зна ко је у ствари била Ксенија"
Фото: Printscreen/Youtube

Отац Филипа Каписоде, Мирко Каписода, само је једном говорио за јавност и то непуних мјесец дана након што је његов син убио Ксенију Пајчин, па себи одузео живот у њеном стану на Вождовцу.

У наставку преносимо податке које су тада објавили медији, а Мирко је интервју тада дао за Story.

Мирко је крајем марта те болне 2010. године у исповијести открио да је сину наводно бранио да се виђа са Ксенијом.

Не много прије трагедије причао је са својим сином, али безуспјешно. О томе како је васпитавао свог покојног сина, зашто му је бранио да буде са Ксенијом Пајчин, али и сумњама како је дошло до крвавог пира, испричао је недуго након што је сахранио сина на Цетињу.

Каписода је прво открио да су за трагедију сазнали на Дневнику.

- У уторак сам био на релацији Подгорица - Цетиње. Вијест сам чуо када сам дошао кући, прва је сазнала Филипова бака док је гледала Дневник Радио телевизије Црне Горе. Истог момента је закукала, у кући су тада били и моја супруга Љиљана и син Марко.

Мирко је открио да се тог дана када се догодила трагедија, дописивао са сином и да ништа није слутило да ће се то догодити.

- Дописивали смо се СМС порукама тог дана, у периоду од четрнаест часова па у наредних пола сата. Договарали смо се о неким обавезама које сам морао да завршим, ништа није наговјештавало да ће се догодити трагедија.

За сина је имао само похвалне ријечи, али је тврдио да је на све начине покушавао да га врати на прави пут и склони га из окружења у којем се кретао и погрешних људи.

- Желио сам да га преусмјерим од пута којим је кренуо, да га склоним из окружења у коме се кретао и у коме је завршио и да га тако поштедим погрешних одлука. Филип је био мало размажено дијете, а дигла се страшна хајка против њега. Људи су имали прилику да га боље упознају док је био у кући Великог брата и сви су примијетили да је васпитан и културан момак. Људи у Цетињу су га цијенили и поштовали што су и показали тиме што од тренутка када се десила трагедија у локалима није било музике и сви су се трудили да што достојанственије испрате Филипа. Мислим да је требало да се још неки људи са којима се дружио огласе и кажу шта мисле о њему. Једна од малобројних коректних људи је Гога Секулић, она је на себе преузела улогу адвоката, причајући оно што зна и оно што је факат.

О трагедији није желио да говори док се истрага не заврши, а сумњао је да је у све умијешана и трећа особа.

- Док се не заврши цела истрага нећу ништа коментарисати, нећу да браним ни једно, ни друго. Не желим никога да осуђујем, мислим да је свакоме своја бол највећа. Догодила се велика трагедија и ко зна шта све може да се открије до завршетка истраге. Не могу да причам о свом сину и томе што се између њих догодило, треба сачекати. Не могу да кажем да је мој син убица, можда је неко трећи...

Филипов отац се оштро противио да се Ксенија и његов син сахране заједно.

- Нисам то желио, ни тражио и не би било у складу са мојом часном породицом, која на то не би благонаклоно гледала.

Открио је тада и да се након трагедије није чуо ни са ким из Ксенијине породице.

- Нисмо и мислимо да нема потребе јер се нисмо познавали. Ни нас нико није звао.

На питање о пјевачици је бурно реаговао, јер је сматрао да она није била дјевојка за његовог сина.

- Мене она није интересовала, мислим да није била дјевојка за њега. Филип се забављао са много нормалнијим дјевојкама од ње.

- Као родитељ никада нисам био присталица њихове везе. Искрено, никада нисмо посебно причали о њој, али сам умио да му с времена на време скренем пажњу на то да она није дјевојка за њега. Не желим никога да вређам поготово у оваквом тренутку и о мртвима треба говорити све најљепше. Свима је познато да је она била згодна дјевојка, али исто тако јавност зна ко је у ствари била Ксенија Пајчин.

