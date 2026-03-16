Милица Тодоровић сломљена од бола упутила коментар: "Мили мој"

Извор:
Курир
16.03.2026
17:01
Коментари:0
Трагична погибија Драгана Лазића, рођеног брата пјевача Дарка Лазића, који је настрадао у саобраћајној несрећи, шокирала је читав регион.
Дарко Лазић се, сломљен од бола, заклео да ће вечно чувати успомену на свог брата. Како би испоштовао Драганову велику љубав према риболову, пјевач је недавно окупио друштво и отишао на пецање, а са собом су понијели и фотографију трагично настрадалог младића, што је Дарко објавио на свом Инстаграм профилу.
Ова емотивна објава дубоко је потресла јавност, а посебно је реаговала пјевачица Милица Тодоровић.
Смрт колегиног брата ју је потпуно дотукла, те је испод фотографије оставила срцепарајући коментар: "Миле мој", додавши емотикон који плаче и срце.
Према незваничним сазнањима, до несреће је дошло када је Лазић, који је управљао мотоциклом, учествовао у судару са путничким возилом.
Сцена
2 д0
Сцена
1 седм0
Сцена
6 д0
Сцена
1 седм0
Најновије
Најчитаније
19
47
19
45
19
44
19
35
19
32
Тренутно на програму