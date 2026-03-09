Logo
Large banner

Милица Тодоровић одлучила да крсти сина: ''Жеља јој је да све буде скромно''

Аутор:

АТВ

09.03.2026

16:28

Коментари:

0
Милица Тодоровић
Фото: Youtube/ HYPE TV

Пјевачица Милица Тодоровић породила се прије нешто више од мјесец дана када је на свијет донијела дјечака коме је дала име Богдан.

Иако је вијест о њеном порођају на тренутак пала у други план због сазнања да је отац дјетета ожењен, пјевачица не дозвољава да јој то поквари мир и фокусирана је искључиво на мајчинство.

Ауто

Ауто-мото

Велика промјена за возаче: Стиже нови систем наплате путарине

Некадашња побједница такмичења "Звезде Гранда" планира да у наредном периоду организује крштење сина у кругу најближих, а изабрала је манастиру на ободу Београда.

- Милица ужива у мајчинству и труди се да сваки слободан тренутак проведе са Богданом. Жеља јој је да све буде скромно, али лијепо и достојанствено - открио је извор близак пјевачици.

Полиција Србија

Хроника

Металном палицом претукли тинејџера (15)

У целокупној организацији славља пјевачици највећу подршку пружа управо њен партнер, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милица Тодоровић дијете

Milica Todorović

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трампов план за Газу на чекању због америчко-израелског напада на Иран

Свијет

Трампов план за Газу на чекању због америчко-израелског напада на Иран

2 ч

0
Познато стање дјечака (9) који је у несрећи остао без мајке и сестре

Хроника

Познато стање дјечака (9) који је у несрећи остао без мајке и сестре

3 ч

0
Овакво нешто није виђено скоро 40 година - није нимало добро

Економија

Овакво нешто није виђено скоро 40 година - није нимало добро

3 ч

0
Драма у хотелу - 13 гостију завршило у болници

Свијет

Драма у хотелу - 13 гостију завршило у болници

3 ч

0

Више из рубрике

Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца коментарисала Цетинског: Какав логор, какви бакрачи

4 ч

0
Пјевач Тони Цетински

Сцена

Од лажне ковид потврде до срамног отказивања концерта: Ово су скандали Тонија Цетинског

8 ч

2
Ухапшена жена која је пуцала на Ријанину кућу: Нови детаљи инцидента

Сцена

Ухапшена жена која је пуцала на Ријанину кућу: Нови детаљи инцидента

9 ч

0
Мирјана Пајковић негирала снимак с одбјеглим убицом Дрецуном

Сцена

Мирјана Пајковић негирала снимак с одбјеглим убицом Дрецуном

10 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

Централне вијести, 09.03.2026.

18

56

Преминуо Немања Копривица

18

50

Умро познати пјевач из Мостара

18

42

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

18

25

Биљке које обавезно треба посадити у марту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner