Милица Тодоровић одлучила да крсти сина: ''Жеља јој је да све буде скромно''

Аутор:АТВ
09.03.2026
16:28
Коментари:0
Пјевачица Милица Тодоровић породила се прије нешто више од мјесец дана када је на свијет донијела дјечака коме је дала име Богдан.
Иако је вијест о њеном порођају на тренутак пала у други план због сазнања да је отац дјетета ожењен, пјевачица не дозвољава да јој то поквари мир и фокусирана је искључиво на мајчинство.
Ауто-мото
Велика промјена за возаче: Стиже нови систем наплате путарине
Некадашња побједница такмичења "Звезде Гранда" планира да у наредном периоду организује крштење сина у кругу најближих, а изабрала је манастиру на ободу Београда.
- Милица ужива у мајчинству и труди се да сваки слободан тренутак проведе са Богданом. Жеља јој је да све буде скромно, али лијепо и достојанствено - открио је извор близак пјевачици.
Хроника
Металном палицом претукли тинејџера (15)
У целокупној организацији славља пјевачици највећу подршку пружа управо њен партнер, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Хроника
3 ч0
Економија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
8 ч2
Сцена
9 ч0
Сцена
10 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму