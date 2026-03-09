У сриједу стабилизација снабдијевања горивом?

Извор:
СРНА
09.03.2026
19:28
Повећана куповина довела је до значајног пражњења залиха горива код дистрибутера у Федерацији БиХ, а стабилизација снабдијевања очекује се у сриједу, 11. марта, саопштено је из Министарства енергије, рударства и индустрије ФБиХ.
Наводе да су привремене потешкоће у снабдијевању у највећој мјери посљедица нагло повећане потражње у протеклих неколико дана која је мотивисана страхом од могућег недостатка горива.
- Тренутно је евидентно да су такозвана терцијарна складишта, односно залихе код грађана и привреде, знатно повећане, док су примарна и секундарна складишта код увозника и дистрибутера привремено смањена у односу на уобичајене нивое - наводи се у саопштењу.
Из Министарства додају да су у сталном контакту са свим учесницима на тржишту нафте и нафтних деривати који улажу максималне напоре како би се ова ситуација превазишла у најкраћем року.
Федерални министар енергије, рударства и индустрије Ведран Лакић изјавио је да је са премијером Нермином Никшић емдоговорено одржавање састанка у сриједу, 11. марта, на којем би било разговарано о снабдијевању нафтом и нафтним дериватима у ФБиХ.
Он је додао да ће Министарство, имајући у виду актуелна дешавања на глобалном тржишту енергената и одлуке које су донијеле поједине сусједне државе, Влади ФБиХ предложити додатне мјере с циљем дугорочног обезбјеђивања стабилног и сигурног снабдијевања нафтом и нафтним дериватима.
