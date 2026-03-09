Тадић: Оспоравање Канцеларије за међународну сарадњу је директан напад на Устав БиХ

Аутор:АТВ
Коментари из политичког Сарајева којима се оспорава одлука Владе Републике Српске о оснивању Канцеларије за међународну сарадњу представљају нови, најдиректнији напад на Устав БиХ, рекао је правник Огњен Тадић.
Тадић је у серији објава на Иксу детаљно образложио правни основ за овај потез, позивајући се на одредбе оба устава којима се гарантују надлежности ентитета.
Позивајући се на члан 2/2.д Устава БиХ, Тадић је подсјетио да је ентитетима изричито дозвољено дјеловање на међународном плану. Према овом члану, сваки ентитет може склапати споразуме са државама и међународним организацијама уз сагласност Парламентарне скупштине.
Такође, Устав прецизира да ентитети имају право да успостављају посебне паралелне односе са сусједним државама, у складу са суверенитетом и територијалним интегритетом Босне и Херцеговине.
Тадић се осврнуо и на Устав Републике Српске, конкретно на члан 68. став 1. тачка 15, који дефинише да Република уређује и обезбјеђује међународну сарадњу, осим оне која је изричито пренесена на институције БиХ.
- Коме онда може пасти на памет да оспорава формирање Канцеларије за међународну сарадњу у Републици Српској, као јавне републичке службе која обавља послове потребне да би Република Српска вршила своје уставне надлежности? - упитао је Тадић.
У својој анализи, Тадић је нагласио и важност улоге Народне скупштине Републике Српске у контроли спољне политике. Он је подсјетио да, иако је Предсједништво БиХ надлежно за вођење вањске политике, ниједна одлука не може бити наметнута против воље ентитета.
Према утврђеној процедури, члан Предсједништва који се не слаже са одлуком може је прогласити деструктивном по витални интерес ентитета у року од три дана. Уколико је ријеч о српском члану, таква одлука се упућује Народној скупштини Републике Српске, која је двотрећинском већином може поништити.
Тадић закључује да је постојање ове Канцеларије технички и правни предуслов да би Република Српска уопште могла да конзумира своја Уставом загарантована права у домену међународне сарадње.
