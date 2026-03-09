Logo
Повлачи се лијек "Золтекс"

Извор:

СРНА

09.03.2026

10:03

Фото: Unsplash

Фармацеутска компанија "Белупо" повукла је са тржишта Хрватске све серије лијека "золтекс" од 40 милиграма, прашка за отопину за инјекцију због уочене неисправности.

У отопини лијека примијећене су честице за које се претпоставља да потичу од материјала затварача на паковању, саопштено је из Агенције за лијекове и медицинске производе /ХАЛМЕД/.

Повлаче се серије А99А1, А2ВО1, XДОФ1, X2XК1 и X2XЈ1.

У Агенцији су напоменули да су на тржишту доступни други лијекови са истом активном материјом и у истом фармацеутском облику, што пацијентима омогућује несметан наставак терапије, преносе хрватски медији.

lijek

