Повлачи се лијек "Золтекс"

Извор:
СРНА
09.03.2026
10:03
Коментари:0
Фармацеутска компанија "Белупо" повукла је са тржишта Хрватске све серије лијека "золтекс" од 40 милиграма, прашка за отопину за инјекцију због уочене неисправности.
У отопини лијека примијећене су честице за које се претпоставља да потичу од материјала затварача на паковању, саопштено је из Агенције за лијекове и медицинске производе /ХАЛМЕД/.
Повлаче се серије А99А1, А2ВО1, XДОФ1, X2XК1 и X2XЈ1.
У Агенцији су напоменули да су на тржишту доступни други лијекови са истом активном материјом и у истом фармацеутском облику, што пацијентима омогућује несметан наставак терапије, преносе хрватски медији.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму