Чланови Предсједништва код папе Лава

АТВ

09.03.2026

09:39

Чланови Предсједништва код папе Лава
Чланови Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, Жељко Комшић и Денис Бећировић данас бораве у званичној посјети Ватикану, гдје ће се састати са папом Лавом Четрнаестим.

Чланови Предсједништва БиХ састаће се и са секретаром за односе са другим државама и међународним организацијама Државног секретаријата Ватикана, надбискупом Паулом Ричардом Галагхером, најављено је из Предсједништва БиХ.је

папа Лав

Предсједништво БиХ

