Чланови Предсједништва код папе Лава

Аутор:АТВ
09.03.2026
09:39
Чланови Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, Жељко Комшић и Денис Бећировић данас бораве у званичној посјети Ватикану, гдје ће се састати са папом Лавом Четрнаестим.
Чланови Предсједништва БиХ састаће се и са секретаром за односе са другим државама и међународним организацијама Државног секретаријата Ватикана, надбискупом Паулом Ричардом Галагхером, најављено је из Предсједништва БиХ.је
