Logo
Large banner

Повезују ме са сваким: Бресквица о разводу Луке Дончића и причама да је она "главни кривац"

Аутор:

АТВ

09.03.2026

19:50

Коментари:

0
Анђела Игњатовић Бресквица
Фото: Инстаграм

Анамарија Голтес и Лука Дончић раскинули су вјеридбу и отказали свадбу која је била заказана за љето ове године, а странци су и прије тога почели да спајају славног кошаркаша са пјевачицом Анђелом Игњатовић Бресквицом. Она се сад огласила и открила своју страну приче.

Бресквица истиче да не може да вјерује колико је све то од‌јекнуло широм свијета.

"Ја сам дежурни кривац за све што се дешава. Баш сам се шокирала због наслова. У реду ми је, оно, лајковао је пар слика, па су људи “скочили”, то разумијем, али ово… Шок ми је био наслов: "Бресквица крива за развод". Брате, мислим…", наставила је Анђела, пише Блиц.

Анамариа Голтес

Сцена

Словеначки медији: Анамарија звала полицију кад је Дончић дошао да види ћерку

"Повезују ме са сваким, то је сад ваљда ин. Мени је ово други кошаркаш, први је Богдановић. Пакао! Обожавам што се ми сад овд‌је спрдамо, али мислим да 90 посто људи послије неће разумјети да се спрдамо. Надам се да знају јер је већ постало превише, пошто сам вид‌јела колико људи је… То је експлодирало за Дончића…", истакла је потом у подкасту “Ускоро отварање”, док Бресквица не крије да јој се Словенија, одакле је Лука, иначе јако допада и да би могла да живи ту.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бресквица

Лука Дончић

Анамарија Голтес

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Анамариа Голтес

Сцена

Словеначки медији: Анамарија звала полицију кад је Дончић дошао да види ћерку

3 ч

0
Умро познати пјевач из Мостара

Сцена

Умро познати пјевач из Мостара

3 ч

0
Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Сцена

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

3 ч

0
Дара Бубамара оплела по Тонију Цетинском: Боље да је рекао да није продао карте

Сцена

Дара Бубамара оплела по Тонију Цетинском: Боље да је рекао да није продао карте

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

26

Пробудио се потпуно плав и отишао хитно у болницу: Љекари се почели смијати након прегледа

22

22

Који је најбољи детерџент за веш? Стручњаци откривају

22

12

Трамп разматра преузимање Ормуског Мореуза

21

58

САД запријетиле Саудијској Арабији: "Биће посљедица"

21

55

Швајцарска помаже жртвама трагедије у ноћном клубу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner