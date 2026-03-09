Повезују ме са сваким: Бресквица о разводу Луке Дончића и причама да је она "главни кривац"

Аутор:АТВ
09.03.2026
19:50
Коментари:0
Анамарија Голтес и Лука Дончић раскинули су вјеридбу и отказали свадбу која је била заказана за љето ове године, а странци су и прије тога почели да спајају славног кошаркаша са пјевачицом Анђелом Игњатовић Бресквицом. Она се сад огласила и открила своју страну приче.
Бресквица истиче да не може да вјерује колико је све то одјекнуло широм свијета.
"Ја сам дежурни кривац за све што се дешава. Баш сам се шокирала због наслова. У реду ми је, оно, лајковао је пар слика, па су људи “скочили”, то разумијем, али ово… Шок ми је био наслов: "Бресквица крива за развод". Брате, мислим…", наставила је Анђела, пише Блиц.
"Повезују ме са сваким, то је сад ваљда ин. Мени је ово други кошаркаш, први је Богдановић. Пакао! Обожавам што се ми сад овдје спрдамо, али мислим да 90 посто људи послије неће разумјети да се спрдамо. Надам се да знају јер је већ постало превише, пошто сам видјела колико људи је… То је експлодирало за Дончића…", истакла је потом у подкасту “Ускоро отварање”, док Бресквица не крије да јој се Словенија, одакле је Лука, иначе јако допада и да би могла да живи ту.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
