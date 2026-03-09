Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Извор:
09.03.2026
Пјевачица Зорица Брунцлик има каријеру на којој би јој многи позавидјели, а њен пут није био нимало лак. Зорица није била привилегована ни у ком смислу, а помоћ једног човјека, каже, заувијек ће памтити.
Како је једном приликом испричала, прошлост је асоцира на неимаштину.
"Родила сам се са жељом да пјевам, није било тренутка у ком сам одлучила да ће то бити моје опредијељење, једноставно, музика је живјела у мени. По маминој причи, тек што сам проходала стајала сам на шамлици и пјевала. С обзиром на то да потичем из врло сиромашне породице, нисмо имали радио, али су имале комшије, под чијим прозором сам често слушала музику, чак и зими наш је прозор био отворен да бих чула мелодије", открила је једном приликом Зорица Брунцлик и признала да је Бора Спужић Квака тај који јој је олакшао пут до звијезда.
"Ишла сам са његовом ћерком у школу и био је једини који ми је помогао у тренутку када нисам имала ништа и ја му то нисам заборавила, а он, негдје горе на небу, то зна. Бринуо се највише о мом стомаку, да не будем гладна и одвео ме је у робну кућу да купим одјећу, да ми не буде хладно. Чуо ме је да пјевам, али мислим да у том тренутку није вјеровао да могу да израстем у звијезду каква сам данас", причала је пјевачица.
"Као девојчица, наступала сама на разним музичким такмичењима и аудицијама, али никада нисам победила. Тада су познати били у жирију и само сам хтјела да ме чују. Многи који су тада побиједили нису никада успјели да имају каријеру попут моје, што ови млади треба да запамте", рекла је Зорица Брунцлик једном приликом за Ало.
