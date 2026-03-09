Logo
Large banner

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Извор:

Ало

09.03.2026

18:42

Коментари:

0
Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради
Фото: Youtube screenshot/RTS Najlepše narodne pesme

Пјевачица Зорица Брунцлик има каријеру на којој би јој многи позавид‌јели, а њен пут није био нимало лак. Зорица није била привилегована ни у ком смислу, а помоћ једног човјека, каже, заувијек ће памтити.

Како је једном приликом испричала, прошлост је асоцира на неимаштину.

"Родила сам се са жељом да пјевам, није било тренутка у ком сам одлучила да ће то бити моје опредијељење, једноставно, музика је живјела у мени. По маминој причи, тек што сам проходала стајала сам на шамлици и пјевала. С обзиром на то да потичем из врло сиромашне породице, нисмо имали радио, али су имале комшије, под чијим прозором сам често слушала музику, чак и зими наш је прозор био отворен да бих чула мелодије", открила је једном приликом Зорица Брунцлик и признала да је Бора Спужић Квака тај који јој је олакшао пут до звијезда.

Мирјана Пајковић

Регион

Огласила се Мирјана Пајковић - открила детаље из полиције

"Ишла сам са његовом ћерком у школу и био је једини који ми је помогао у тренутку када нисам имала ништа и ја му то нисам заборавила, а он, негдје горе на небу, то зна. Бринуо се највише о мом стомаку, да не будем гладна и одвео ме је у робну кућу да купим одјећу, да ми не буде хладно. Чуо ме је да пјевам, али мислим да у том тренутку није вјеровао да могу да израстем у звијезду каква сам данас", причала је пјевачица.

"Као девојчица, наступала сама на разним музичким такмичењима и аудицијама, али никада нисам победила. Тада су познати били у жирију и само сам хтјела да ме чују. Многи који су тада побиједили нису никада успјели да имају каријеру попут моје, што ови млади треба да запамте", рекла је Зорица Брунцлик једном приликом за Ало.

Подијели:

Тагови :

Зорица Брунцлик

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дара Бубамара оплела по Тонију Цетинском: Боље да је рекао да није продао карте

Сцена

Дара Бубамара оплела по Тонију Цетинском: Боље да је рекао да није продао карте

1 ч

0
Александра Младеновић искрено о љубавним неуспјесима: Моја највећа освета је...

Сцена

Александра Младеновић искрено о љубавним неуспјесима: Моја највећа освета је...

2 ч

0
Посљедње упозорење: Директор Гранда запријетио Ђорђу Давиду

Сцена

Посљедње упозорење: Директор Гранда запријетио Ђорђу Давиду

2 ч

0
Милица Тодоровић

Сцена

Милица Тодоровић одлучила да крсти сина: ''Жеља јој је да све буде скромно''

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

Централне вијести, 09.03.2026.

18

56

Преминуо Немања Копривица

18

50

Умро познати пјевач из Мостара

18

42

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

18

25

Биљке које обавезно треба посадити у марту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner