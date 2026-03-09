Огласила се Мирјана Пајковић - открила детаље из полиције

Аутор:Стеван Лулић
09.03.2026
18:19
Коментари:1
Бивша функционерка Министарства људских и мањинских права Мирјана Пајковић огласила се први пут након што су у јавност испливали нови експлицитни снимци.
Подсјећамо, Пајковићева је саслушана у полицији због, како су медији тврдили, да се на снимку налази особа за којом је расписана Интерполова потјерница.
Три дана након што су се нови снимци појавили у јавности, Пајковићева се огласила поручивши да је одлучила да привремено отпутује из Црне Горе.
Како је навела, отпутовала је у Беч за викенд.
Такође, открила је и да јој је полиција претресла стан и аутомобил, те привремено узела телефон.
Како је нагласила, није побјегла из Црне Горе, већ на одмор.
"Драги људи све је уреду. Након 7 сати проведених у Центру безбједности у петак, претреса стана и аута, те предаје телефона, одлучила сам да викенд проведем у Бечу. Пошто је први лет био у суботу у 7 и 20 сати, нисам могла да узмем картицу била сам недоступна", открила је Пајковићева.
Бивша функционерка Министарства људских и мањинских права Мирјана Пајковић саслушана је синоћ у полицији, гдје је негирала да је била у контакту са одбјеглим припадником кавачког криминалног клана Николом Дрецуном, који је оптужен за двоструко убиство на Цетињу у јуну 2024. године.
Никола Дрецун из Цетиња оптужен је да је 20. јуна 2024. године убио суграђане Петра Калуђеровића и Драгана Рогановића, који су наводно били повезани са супротстављеним шкаљарским криминалним кланом.
У експлозији бомбе том приликом повријеђени су и њихови пријатељи Танасије Јовановић и Михаило Борозан, као и случајна пролазница Десанка Вујовић.
За Дрецуном је крајем новембра 2024. године расписана међународна потјерница Интерпола.
Осим наводног снимка на којем је са Дрецуном, прије два дана у јавности је објављен и експлицитни видео за који се тврди да приказује Пајковићеву, а за који се спекулише да је настао у просторијама Владе Црне Горе.
