Огласила се Мирјана Пајковић - открила детаље из полиције

Аутор:

Стеван Лулић

09.03.2026

18:19

Коментари:

1
Фото: Instagram

Бивша функционерка Министарства људских и мањинских права Мирјана Пајковић огласила се први пут након што су у јавност испливали нови експлицитни снимци.

Подсјећамо, Пајковићева је саслушана у полицији због, како су медији тврдили, да се на снимку налази особа за којом је расписана Интерполова потјерница.

Три дана након што су се нови снимци појавили у јавности, Пајковићева се огласила поручивши да је одлучила да привремено отпутује из Црне Горе.

Како је навела, отпутовала је у Беч за викенд.

Такође, открила је и да јој је полиција претресла стан и аутомобил, те привремено узела телефон.

Седам сати у полицији

Како је нагласила, није побјегла из Црне Горе, већ на одмор.

Мирјана Пајковић
Мирјана Пајковић

"Драги људи све је уреду. Након 7 сати проведених у Центру безбједности у петак, претреса стана и аута, те предаје телефона, одлучила сам да викенд проведем у Бечу. Пошто је први лет био у суботу у 7 и 20 сати, нисам могла да узмем картицу била сам недоступна", открила је Пајковићева.

Негирала снимак с одбјеглим убицом Дрецуном

Бивша функционерка Министарства људских и мањинских права Мирјана Пајковић саслушана је синоћ у полицији, гд‌је је негирала да је била у контакту са одбјеглим припадником кавачког криминалног клана Николом Дрецуном, који је оптужен за двоструко убиство на Цетињу у јуну 2024. године.

Никола Дрецун из Цетиња оптужен је да је 20. јуна 2024. године убио суграђане Петра Калуђеровића и Драгана Рогановића, који су наводно били повезани са супротстављеним шкаљарским криминалним кланом.

У експлозији бомбе том приликом повријеђени су и њихови пријатељи Танасије Јовановић и Михаило Борозан, као и случајна пролазница Десанка Вујовић.

Скандал са експлицитним снимцима Мирјане Пајковић: Преокрет у афери

За Дрецуном је крајем новембра 2024. године расписана међународна потјерница Интерпола.

Осим наводног снимка на којем је са Дрецуном, прије два дана у јавности је објављен и експлицитни видео за који се тврди да приказује Пајковићеву, а за који се спекулише да је настао у просторијама Владе Црне Горе.




