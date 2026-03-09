Од поноћи скупљи бензин у Црној Гори

Извор:
У Црној Гори од поноћи литар обје врсте бензина биће скупље за седам центи, а еуродизела 16, саопштено је данас из Министарства енергетике и рударства.
Литар еуросупера 98 коштаће од 1,50 евра, што је седам центи више, док ће седам центи по литру поскупити и еуросупер 95 и коштаће 1,47 евра.
Највише, за цак 16 центи поскупеће литар дизела, који ће коштати 1,50 евра.
Лож уље ће бити скупље 15 цента и продаваће се по цијени од 1,42 евра.
Са данашњег састанка Савјета за обезбјеђење сигурног снабдијевања тржишта нафтним дериватима поручено је да у Црној Гори нема несташице нафтних деривата и да тренутно не постоји ризик од поремећаја у снабдијевању тржишта.
Састанак је одржан уз учешће сталних чланова Савјета и представника већине нафтних компанија које послују у Црној Гори, укључујући и представнике Удружења нафтних компанија.
Поручено је да интерес грађана и стабилно снабдијјевање тржишта остају апсолутни приоритет, уз настојање да се кроз дијалог са привредом пронађу одржива рјешења.
Истакнуто је да у овом тренутку снабдијевање функционише стабилно, док глобална кретања на тржишту енергената и волатилност берзанских цијена представљају шири изазов са којим се суочава велики број држава.
Размотрени су и изазови са којима се суочава дио енергетских субјеката, посебно мањих компанија које нафтне деривате набављају увозом друмским путем, без сопствених складишних капацитета, по берзанским цијенама на дан испоруке.
У условима раста берзанских цијена, које су у овом тренутку више од тренутно регулисаних малопродајних цијена у Црној Гори, ове компаније суочавају се са отежаним условима пословања.
