Logo
Large banner

Од поноћи скупљи бензин у Црној Гори

Извор:

Танјуг

09.03.2026

15:34

Коментари:

0
Од поноћи скупљи бензин у Црној Гори
Фото: Pixabay

У Црној Гори од поноћи литар обје врсте бензина биће скупље за седам центи, а еуродизела 16, саопштено је данас из Министарства енергетике и рударства.

Литар еуросупера 98 коштаће од 1,50 евра, што је седам центи више, док ће седам центи по литру поскупити и еуросупер 95 и коштаће 1,47 евра.

Гориво

Економија

На неким пумпама у БиХ гориво јефтиније 40 фенинга него на другим

Највише, за цак 16 центи поскупеће литар дизела, који ће коштати 1,50 евра.

Лож уље ће бити скупље 15 цента и продаваће се по цијени од 1,42 евра.

Са данашњег састанка Савјета за обезбјеђење сигурног снабдијевања тржишта нафтним дериватима поручено је да у Црној Гори нема несташице нафтних деривата и да тренутно не постоји ризик од поремећаја у снабдијевању тржишта.

Састанак је одржан уз учешће сталних чланова Савјета и представника већине нафтних компанија које послују у Црној Гори, укључујући и представнике Удружења нафтних компанија.

Александар Вуковић

Фудбал

Бањалучанин побједом започео нову авантуру у Пољској: Вуковић на дебију за Виђев срушио Лех

Поручено је да интерес грађана и стабилно снабдијјевање тржишта остају апсолутни приоритет, уз настојање да се кроз дијалог са привредом пронађу одржива рјешења.

Истакнуто је да у овом тренутку снабдијевање функционише стабилно, док глобална кретања на тржишту енергената и волатилност берзанских цијена представљају шири изазов са којим се суочава велики број држава.

Размотрени су и изазови са којима се суочава дио енергетских субјеката, посебно мањих компанија које нафтне деривате набављају увозом друмским путем, без сопствених складишних капацитета, по берзанским цијенама на дан испоруке.

Кафа

Здравље

Шта се дешава у организму након прве јутарње кафе?

У условима раста берзанских цијена, које су у овом тренутку више од тренутно регулисаних малопродајних цијена у Црној Гори, ове компаније суочавају се са отежаним условима пословања.

Подијели:

Тагови :

benzin

Црна Гора

gorivo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зашто би свако домаћинство требало да има орхидеју?

Савјети

Зашто би свако домаћинство требало да има орхидеју?

4 ч

0
Нед Пуховац

Република Српска

Пуховац: Најважније обезбиједити довољне количине горива за Републику Српску

4 ч

1
Напад Израела на Иран

Свијет

Израел уништио иранска складишта горива

4 ч

0
Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца коментарисала Цетинског: Какав логор, какви бакрачи

4 ч

0

Више из рубрике

Аустријанци похрлили по гориво у Словенију. Нестало дизела, интервенисала полиција

Регион

Аустријанци похрлили по гориво у Словенију. Нестало дизела, интервенисала полиција

5 ч

0
Министарство смирује грађане: Горива има довољно, нема прекида снабдијевања

Регион

Министарство смирује грађане: Горива има довољно, нема прекида снабдијевања

8 ч

0
Умрла Мила Моралић

Регион

Умрла Мила Моралић

8 ч

0
Ужас у Никшићу: Мајка и отац злостављали малољетно дијете

Регион

Ужас у Никшићу: Мајка и отац злостављали малољетно дијете

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак (8) спасен са ауто-пута

18

58

Централне вијести, 09.03.2026.

18

56

Преминуо Немања Копривица

18

50

Умро познати пјевач из Мостара

18

42

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner