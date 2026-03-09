Бањалучанин побједом започео нову авантуру у Пољској: Вуковић на дебију за Виђев срушио Лех

Аутор:АТВ
09.03.2026
15:20
Коментари:0
Познати бањалучки тренер Александар Вуковић преузео је Виђев из Лођа и одмах на дебију остварио побједу против фаворизованог Леха резултатом 2:1.
Његову екипу очекује борба за опстанак, тренутно је клуб из Лођа у опасној зони, а бодови против Леха који је кандидат за титулу могу да буду окидач до краја сезоне.
"Драго ми је да смо побиједили и што смо на прави начин одиграли на мом дебију. Није једноставно добити овакав тим. Веома сам срећан, честитам мојој екипи. Ово је ипак само један мали корак. Пред нама је дугачак пут. Бодови су нам неопходни, вјерујем да можемо да наставимо у добром смјеру", рекао је Вуковић.
Бањалучанин је претходно скоро три сезоне водио Пјаст који је с њим на клупи имао добре резултате. Крајем прошле сезоне одлучио је да напусти Гљивице, а сада је прихватио позив из Лођа те је поново на истој мисији, да остави клуб у пољској Екстракласи.
