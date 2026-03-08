Гори Енглеска због суспензије Гвардиоли: Пред финале га отјерали на трибине

Извор:
Мондо.рс
08.03.2026
16:15
Коментари:0
Манчестер сити је успио да прође у наредну фазу ФА купа побједом против Њукасла, али су на том мечу изгубили Пепа Гвардиолу. Он ће бити суспендован на наредна два сусрета због жутог картона на утакмици са "свракама". Иако је Њукасл повео поготком Харвија Барнса преокренули су Савињо и Мармуш на 3:1, а у 54. минуту њихов тренер је зарадио жути картон.
Разлог за то је сукоб са четвртим судијом Луисом Смитон након прекршаја искусног десног бека Кјерана Трипијеа над Жеремијем Докуом. Бунио се Каталонац, а како му је ово шести жути картон ове сезоне мораће на паузу баш исто као да је фудбалер. Два меча ће гледати са трибина.
Гвардиола иронично: Мало сам љут на клуб
Осим двомеча у Лиги шампиона против Реал Мадрида Сити ће наредна два меча играти са Вест Хемом у Премијер лиги и Арсеналом у финалу лига купа. Навијачи су се забринули да ће пропустити тај меч, али то неће бити случај јер суспензија важи за ФА куп и Премијер лигу. То значи да ће други меч суспензије одрадити 4. или 5. априла у четврфиналу ФА купа.
"Рећи ћу вам нешто, имамо све рекорде у овој земљи, али све, упркос свему. Имамо рекорд менаџер с највише жутих картона, желим све рекорде и сада их имам. Суспензија од двије утакмице и идем на одмор наредне двије утакмице.Постоје ствари које након 10 година не могу да разумијем. Наравно да ћу бранити Докуа и све своје играче", рекао је љутити Гвардиола на конференцији за медије.
19 ч
23 ч
1 д
1 д
